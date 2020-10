​Hernán Pérez reconoce que “jugar sin público es durísimo” y que “desde el resultado se trabaja mejor”

Satisfecho. Así se mostró Hernán Pérez con la victoria de Unionistas frente a la SD Compostela por dos goles a cero. El técnico asturiano, quien recordó sus palabras de la previa en las que insistía en que ponerse por delante en el marcador era fundamental para lograr el triunfo, adelantó rotaciones en el partido frente al Melilla e insistió en que la principal virtud del club charro ha de ser su solidez defensiva.

Valoración. “La valoración del partido es muy positiva. Es importantísimo sumar tres puntos en la jornada inicial, y más en tu campo. Y hacerlo por dos goles de diferencia y con la portería a cero.”

Superioridad del Compostela en los primeros minutos. “Porque el rival que teníamos enfrente es muy bueno. Juega muy bien al fútbol y teníamos que presionar muy bien, pero no podíamos por su fútbol.”

Victoria. “Es fundamental sumar tres puntos. En casa nos tenemos que hacer muy fuertes independientemente del rival. Refuerza el trabajo de los chicos durante la semana, y nos permite ir a Melilla con la posibilidad de rotar a la gente y tratar de pasar la eliminatoria.”

Cambios. “Todos por decisión técnica. Habíamos pactado con Josué que no jugara más de 45 minutos porque su forma todavía dista de lo que queremos de él, y así evitamos cualquier lesión muscular.”

Viana. “Muy positivo también pese a los pocos entrenamientos. Se ha visto que es un futbolista que viene de otra categoría. Velocidad, disparo que nos encanta. Si hubiera estado acertado habría hecho dos goles. Muy contento con su debut.”

Charla al descanso. “No decimos nada, matizamos cosas. El gol da muchísima tranquilidad, porque llegamos con ventaja al descanso. Somos un equipo muy sólido, confío en que sea muy difícil hacernos gol. Como dije en la previa, ponernos por delante era muy importante. Como hay buenos jugadores, nos hacemos muy peligrosos.”

Portería a cero. “Fundamental. Tenemos que basarnos en la solidez defensiva y en ser un equipo muy difícil de ganar. Que cuando no estemos bien, al menos no perdamos. Si no encajas, un punto te lo llevas seguro.”

Melilla. “La victoria da moral y tranquilidad. Nos va a permitir rotar e ir al límite. La gente que tenga que repetir, que será poca, tendrá la tranquilidad de descansar en el partido de liga. Es una competición muy bonita con un premio muy importante si pasamos ronda.”

Jugar sin afición. “Es durísimo. No conozco la afición de Unionistas, pero el campo está desangelado. El campo sin afición no es nada. Aunque somos profesionales, también somos humanos. Hay chicos jóvenes que han decidido venir aquí por jugar ante un público entregado, y no poder jugar ante ellos es una pena.”

Álex Rey. “Habíamos hablado. En situación defensiva jugábamos con un pivote solo y tres por delante y dos delanteros. Por eso se solapaban Álex (Rey) y Carlos (De la Nava). Pero se han entendido. Tenemos que ir creando automatismos, pero desde el resultado se trabaja mucho mejor. Tenemos que pulir defectos que hemos tenido.”

Diego González. “Descarte porque sólo podemos llevar a 20. Cornago también se ha quedado fuera. Entendíamos que los mejores para ganar el partido eran los que han salido. No sé lo que va a pasar mañana. Vamos cada partido al límite. Unas veces jugarán unos y otras, otros. Serán los esfuerzos los que hagan las convocatorias y las alineaciones”.