Kiko Rivera confiesa haberle sido infiel a Irene Rosales

Kiko Rivera vuelve a estar en el foco mediático a raíz de unas sospechas de infidelidad que el mismo hijo de Isabel Pantoja ha confirmado. Sí, le fue infiel a Irene Rosales, aunque todo fue resultado de un “bache” en su matrimonio, según informa el diario Mundo Deportivo.

Socialité ha dado unas pequeñas pinceladas a todo lo sucedido a través de unas declaraciones que ha conseguido del hijo de la folclórica, quien ha reconocido haber sido infiel a su mujer.

“Hay cosas que salen que son verdad y otras que no”, ha afirmado Kiko Rivera, quien ha especificado que “lo de la camarera de Hoyo me pilló en un bache con mi mujer, pero no tengo por qué contar públicamente lo que hago o lo que dejo de hacer”.

Se trata de una camarera que trabaja con Kiko Rivera en la discoteca que el hijo de Isabel Pantoja tiene en Sevilla. Sin embargo, hay más. La que fuese su novia, Techi, también ha asegurado haber recibido mensajes subidos de tono por parte del dj.

Fue Techi la primera en abrir la caja de pandora al mostrar unos audios en los que ella y Kiko Rivera mantenían conversaciones subidas de tono. Después, llegó un nuevo testimonio, el de una camarera que aseguraba haber intercambiado mensajes con el DJ.

Kiko se confesaba y reconocía sus errores: “Hay cosas que son mentira y otras que son verdad, pero ya forman parte del pasado. He cometido muchos errores en mi vida y este es uno más. Lo de Techi es mentira, lo de Chabeli, igual, pero lo de Alicia sí es cierto. No he tenido nada con ella pero me pilló en un momento en el que no estaba bien con Irene. Tonteé con ella”.

Kiko admite sentirse mal por lo que ha hecho y confiesa que no se ha perdonado a sí mismo: “Me siento culpable hasta el día que me muera. El único culpable de lo que ha pasado he sido yo”.