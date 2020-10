Piden la impugnación del sorteo de los puestos de castañas "por irregularidades"

Este lunes se ha celebrado en las dependencias de la Policía Local de Salamanca el sorteo para adjudicar los puestos de castañas entre la veintena de solicitantes que se encontraban allí, como así lo marcaban las bases.

Tras el sorteo y el reparto de puestos, han sido varios los solicitantes que, a título particular, han denunciado el "irregular" desarrollo de un sorteo que, como han explicado, "ha contado con números repetidos y bolas que no se veían bien".

"No me pienso callar, he renunciado a mi puesto porque no me interesaba la zona, pero este sorteo tendría que impugnarse". Así lo ha asegurado una de las veteranas solicitantes, lamentado tanto los errores del sorteo como las formas de algunos responsables de velar por el correcto desarrollo, por lo que considera que debería de repetirse.

"Nos quejamos algunos, otros como las dos asociaciones de castañeros a las que le han correspondido buenos puestos no lo han hecho", indicó esta solicitante tras finalizar un sorteo que ha generado malestar y enfado en algunos asistentes.