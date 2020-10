Muere por covid un influencer negacionista

Un joven ucraniano de 33 años ha fallecido este fin de semana por coronavirus después de negar su existencia. El fallecido, un conocido influencer en su país llamado Dimitri Stuzhuk, pregonaba en las redes sociales que el virus no existe, según informa Antena3.

Su opinión cambió cuando contrajo la enfermedad en un viaje y tuvo que ser ingresado en estado grave durante ocho días. Finalmente, las complicaciones cardiacas acabaron con su vida. El joven anunciaba hace cuatro días a través de Instagram que tenía coronavirus.

"Como todos saben por las historias, tengo el coronavirus. Hoy, al regresar a casa, por primera vez tuve ganas de escribir al menos algo. Quiero compartir cómo me enfermé y advertir a todos de manera convincente: también pensé que no hay covid, y todo es relativo. Hasta que me enfermé de covid. ¡La enfermedad no es efímera! Me sentí mal el segundo día en Turquía. Me desperté en medio de la noche porque mi cuello estaba hinchado y tenía problemas para respirar. Al mismo tiempo, me dolía un poco el estómago. Al día siguiente comencé a toser, pero no tenía fiebre. Tampoco tenía síntomas especiales de la enfermedad, así que pensé que podrían ser las consecuencias después del deporte, el cambio de temperatura y la nutrición, bueno, además de dormir con aire acondicionado. Después de regresar de Turquía, inmediatamente fui a hacerme varias pruebas, a hacerme una ecografía y por si acaso decidí hacerme una prueba de covid. Resultó ser positivo", indicaba el influencer. ⠀ ⠀

Su exmujer, Sofía Stuzhuk, anunciaba la muerte del influencer este viernes a través de Instagram.

En Ucrania se ha registrado 299.000 contagiados de coronavirus y más de 5.600 fallecidos por la covid-19 desde el comienzo de la pandemia.