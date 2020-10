​“Quiero ver esta pandemia. Que no me tapen los ojos”: la opinión del presidente del Colegio de Médicos de Salamanca

Una de las grandes peticiones de los medios de comunicación españoles ha sido el poder tomar imágenes del sufrimiento que la pandemia está provocando en centros hospitalarios. Instantáneas y vídeos que en decenas de países si pueden verse y que permiten una mayor toma de conciencia de la situación real.

En Castilla y León, como en casi toda España, los responsables de la Consejería de Sanidad han denegado la toma de imágenes a casi cualquier medio de comunicación. Sin embargo, no sólo los medios son los que piden que, cuanto antes, se permita observar la situación real de los hospitales a raíz del COVID-19 y así, de alguna manera, ejemplificar lo que esta pandemia puede hacer y, además, recordar que cada persona tiene un nombre y un rostro.

Así lo cree Santiago Santa Cruz, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Salamanca, quien en una carta titulara Quiero ver esta pandemia. Que no me tapen los ojos reclama que los medios de comunicación muestren imágenes “de muerte” convencido de que impresionaría a miles de españoles pero que, a su vez, harían tomar conciencia de una realidad que cada vez nos afecta más.

A continuación, la carta completa de Santiago Santa Cruz, presiente del Colegio Oficial de Médicos de Salamanca.

Quiero ver esta pandemia. Que no me tapen los ojos

Esta pandemia en todo el mundo y en especial en España ha sido y es la principal noticia de todos los medios de comunicación en los últimos 6 meses.

Todos los días los distintos informativos y telediarios comienzan con las cifras de muertos, de infectados, de confinados, etc., etc.

Y aunque todo este conjunto de informaciones es importante, no dejan de ser números, gráficos, opiniones, ministros, expertos…

Pero, ¿qué hay de los muertos? Sí, los muertos. Esa palabra que hoy en nuestras sociedades occidentales se repudia, crea rechazo y de la que no se quiere oír hablar, salvo de lejos.

¿Cuántos muertos hemos visto en las distintas televisiones? Son muchas las cadenas de televisión de nuestro país, pero aquí y en Occidente en general se silencian las imágenes de muerte. Perdón, no todas. Sí que vemos imágenes de guerras alejadas de nuestro país, de terrorismos islámicos, de muertos por hambre y otras epidemias.

Nos cuentan que hay más de 50.000 españoles que han muerto en estos 6 meses en España. ¿Dónde están? Yo no los he visto.

En mi opinión esto es un enorme error con consecuencias. Se está ocultando una parte de la importantísima información de la realidad histórica, que son las imágenes. Pero es aún peor y es que en nuestra sociedad postmoderna lo que no sale en televisión, no existe. Hoy está de moda que la televisión muestre lo más profundo de nuestra intimidad. Hay una exhibición de personas que viven de contar los detalles más íntimos de su vida. Lo mismo en las redes sociales de todo tipo. Y me vuelvo a preguntar, ¿dónde están nuestros muertos? ¿Será real lo que se dice?

Dentro de unos días, el día de Todos Los Santos y el día de difuntos, los cementerios acogerán la nueva normalidad en una pandemia. Se hará como se pueda o nos digan las autoridades. Pero de lo que estoy seguro es de que cada muerto por el Covid19 tiene nombre, tiene rostro, tiene un padre y una madre, y tiene mucho sufrimiento en su familia y allegados.

Quiero terminar reivindicando, cuando no exigiendo, que por beneficio al menos de la Salud Pública, se vean las imágenes de los muertos y del sufrimiento en las televisiones. Que no nos oculten estas. Convencido estoy de que a muchos españoles estas imágenes les impresionarán, pero les harán tomar conciencia de la realidad y de que las medidas de prevención del contagio, únicas herramientas para combatir actualmente a este virus, no son un capricho social, sino una auténtica necesidad y el que no las cumple debe ser sancionado con la proporción del daño que puede causar a nuestra sociedad.

Santiago Santa Cruz Ruiz

Presidente

Colegio Oficial de Médicos de Salamanca