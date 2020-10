Los padres de Rollán se niegan a llevar a sus hijos al colegio por la falta de información tras el positivo de una alumna

Han pasado más de siete días del confinamiento del aula del CRA Campo de Salamanca de Rollán por el positivo de una menor y algunos padres de los escolares se quejan de la falta de información de Educación y Sanidad, tanto que esta semana no llevarán a sus hijos a clase.

Con una clase de cinco alumnos entre tres y seis años, han denunciado que fue después de pasados varios días de conocerse el positivo en coronavirus de una escolar "cuando los rastreadores se pusieron en contacto con nosotros", explicando que se han hecho las pruebas por su cuenta de manera privada, pagándolas de su bolsillo. Por lo que se refiere a la docente, "se la realizaron ayer después de una semana", aseguraron.

Además de lamentar la falta de atención del colegio ante esta situación, los padres han decidido no llevar al colegio a los niños esta semana porque no saben cuándo tienen que incorporarse. "Unos nos dicen que el protocolo es de 10 días, otros que el es de 14...es un descontrol, nadie nos aclara la situación ni cómo debemos actuar con nuestros hijos".

Otros padres responden: "No entendemos esta queja, los rastreadores sí nos han llamado"

Sin embargo, no todos los padres de los alumnos del aula confinanda de Rollán piensan igual. En otros casos, tal como han explicado a SALAMANCA24HORAS, los rastreadores sí ha estado permanentemente en contacto con ellos. "No entendemos esta queja, es cierto que nos hemos hecho las pruebas por nuestra cuenta, pero sí hemos tenido apoyo", respondiendo así a la queja de otros progenitores que "no comprendemos, nosotros sí llevaremos a nuestros hijos a clase".