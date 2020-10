Las labores de extinción de incendios en Salamanca, marcadas por la precariedad, los salarios bajos y la falta de formación de sus trabajadores

Desde el sindicato de Industria de Comisiones Obreras, en Salamanca, se ha realizado una valoración sobre la recién terminada campaña de extinción de incendios en la provincia. Integrada en Castilla y Léon, la región con mayor superficie forestal de Europa( con más de 9.000.000 hectáreas), Salamanca es a su vez la provincia de la comunidad autónoma con más superficie forestal (cuenta con más de 1.200.000 hectáreas).

Según se ha informado, el presente año 2020, ha sido bueno por la baja intensidad en incendios forestales en Castilla y León, con un 4.000 hectáreas quemadas. El fuego más destacable fue el declarado en Aliste, en Zamora, en el cual se calcinaron 2.000 hectáreas. El resto, aunque han sido numerosos, han sido de pequeña intensidad.

Las cuadrillas encargadas de la extinción de estos incendios se componen por personal público funcionario de la Junta de Castilla y León, personal de empresas privadas a quienes la Junta subcontrata el servicio y, por último, por personas que trabajan para la empresa semipública TRAGSA.

Juan Manuel Ramos, responsable del sector forestal, ha informado sobre el número de personas que componen el operativo en Salamanca, así como las "injusticias" a las que se enfrentan y que, desde CCOO se presenten dar solución.

El operativo en Castilla y León cuenta con un total de 4.500 trabajadores, de todos ellos un total de 1.606 (un 36%) pertenecen a 30 empresas privadas y a la semipública TRAGSA. A su vez, estos se reparten en 111 cuadrillas terrestres denominadas "ROMEO,s", 20 cuadrillas helitransportadas denominadas "ELIF", 9 cuadrillas nocturnas denominadas "NOVEMBER" y las distintas cuadrillas que pertenecen a TRAGSA.

En Salamanca, prestan servicio un total de 187 trabajadores repartidos en 15 cuadrillas, siendo la sexta provincia en Castilla y León en número de personal.

Siendo la prevención y extinción de incendios subcontratada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, las empresas privadas compiten entre sí por hacerse con las adjudicaciones. Se llega a tal extremo de concursar a la baja, que rayan la temeridad.

Precariedad, sueldos mínimos y falta de formación son algunas de las condiciones laborales a las que se enfrentan los trabajadores

Los trabajadores encargados de la extinción de incendios, según denuncia CCOO, se enfrentan a su trabajo en unas condiciones "deplorables".

En primer lugar, los trabajadores de las empresas privadas cuentan con una precariedad absoluta, durando su contrato de trabajo los 3 meses de "campaña" -desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre. Este 2020, en Salamanca, ha sido despedido más del 65% de la plantilla.

Además, estos trabajadores son el denominado 2x1, es decir, realizan al inicio de su jornada laboral tareas de limpieza con motosierras y otros materiales pesados y, cuando las temperaturas superan los 30 grados (con mayor riesgo de incencio), la Junta ha creado una especie de "parche" para que los mismos se preparen para salir a incendio de inmediato. Esto da lugar a que, en ocasiones, después de haber trabajado hasta 8 horas de trabajo, los mismos trabajadores salgan a extiguir un incendio.

En tercer lugar, la jornada de trabajo comienza en un punto de encuentro cercano al lugar de trabajo pero termina en el lugar donde se trabaja, conllevando un tiempo de trabajo no remunerado que asume el trabajador. Se destaca además, que por 1€ al día, estos trabajadores tienen una disponibilidad absoluta las 24 horas. Las cuadrillas helitransportadas (ELIF) no cobran peligrosidad y las cuadrillas nocturnas (NOVEMBER) no cobran nocturnidad.

Otro aspecto que, desde CCOO se recuerda, es que la ropa usada durante las labores de incendio, con las consecuentes sustancias químicas que contienen agentes cancerígenos, se la lleva cada trabajador a su casa ya que no se les ofrece un servicio de limpieza.

Como quinto punto, se detaca que la mayoría de trabajadores de extinción no cuentan con la formación suficiente en materia de seguridad. Manejan maquinaria pesada y coches todoterrenos, entre otras cosas, contando solo con la experiencia adquirida a lo largo de su vida.

Por último, se reclama un sueldo más acorde con el trabajo a desempeñar, ya que la mayoría cobran 991,78€ al mes y, esta cantidad, desde su punto de vista, "no se adapta a las condiciones del siglo XXI, si no que roza las del siglo XIX".

Por todo ello, CCOO, demanda tanto a la administración autonómica como a la patronal ASEMFO la subrogación, una catería de bombero forestal (eliminando el 2x1), contratos de al menos 9 meses, una jornada de trabajo que termine en el punto inicial de encuentro, que se aumente la cantidad a 3,5€ al día para la disponibilidad 24 horas, que a ELIF y NOVEMBER se les abonen los pluse, que se incremente el salario conforme al AENC (el cual sigue vigente) entre el 2% y 3%.

Comisiones Obreras está a la espera de la intervención del Consejero Juan Carlos Suarez Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta.

Por su parte, la patronal ASEMFO ha manifestado de forma pública que "el convenio está maduro y no necesita más que una mejora en el salario".

Para finalizar la rueda de prensa en la que se ha informado de todos estos aspectos, Juan Manuel Ramos ha recordado que "estos trabajadores son héroes que se encargan de apagar incendios y salvar vidas y, a pesar de ello son invisibles a los ojos de la sociedad". Desde CCOO, "reinvindican un modelo público, de estabilidad en el empleo en el que no exista el término "campaña" y que los políticos apoyen la causa no solo en los discursos".