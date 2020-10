El proyecto para mejorar el desenlace clínico de los pacientes con cáncer de la sangre continúa tres años más

Además de expandir el ámbito de actuación original a otras neoplasias hematológicas malignas que inicialmente no estaban incluidas en HARMONY, los Servicios Integrados de HARMONY PLUS explotarán al máximo el poder del Big Data al establecer colaboraciones con otras iniciativas y centros de datos internacionales. También se desarrollarán nuevas aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) para mejorar las capacidades analíticas y aumentar la precisión de los resultados. HARMONY PLUS tiene como objetivo que los resultados científicos lleguen al paciente. Para ello, la interfaz de la Plataforma y las herramientas para mejorar el desenlace clínico de sus pacientes se adaptarán a las necesidades que tengan tanto médicos como hospitales.

HARMONY ha hecho rápidos progresos desde su lanzamiento en enero de 2017. A finales de 2019 HARMONY había identificado los datos de 45.000 pacientes con varios tipos de cáncer de la sangre, de los 100.000 que aspira recopilar a largo de sus cinco años de duración. Además, la Plataforma de Big Data de HARMONY constituye un instrumento único, que cumple con los más altos estándares de seguridad, gobernanza y privacidad de datos.

“El éxito logrado por HARMONY exigía una expansión para poder incluir otros importantes cánceres sanguíneos que actualmente no están incluidos en el proyecto”, dice Jesús María Hernández Rivas, investigador principal del IBSAL, catedrático de la Universidad de Salamanca y Coordinador de HARMONY, “HARMONY PLUS incrementará el valor de la plataforma HARMONY de Big Data mediante colaboraciones fuera de la UE, y facilitará la aplicación de las últimas herramientas y avances en el campo del análisis de big data y la inteligencia artificial para la atención médica”.

HARMONY PLUS: 39 socios de 10 países. Presupuesto 12 millones. Período: octubre de 2020 - septiembre de 2023

HARMONY: 53 socios y 41 miembros asociados, incluidas 7 organizaciones europeas de pacientes de 17 países. Presupuesto: 40 millones | Enero de 2017 a diciembre de 2021

HARMONY y HARMONY PLUS son financiados por la Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI), la iniciativa público-privada más grande de Europa, cuyo objetivo es acelerar el desarrollo de medicamentos mejores y más seguros para los pacientes. La financiación procede de IMI 2 Joint Undertaking y está incluida en el acuerdo de subvención No. 116026 para HARMONY y el acuerdo de subvención No. 945406 para HARMONY PLUS. IMI 2 Joint Undertaking recibe apoyo del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea y de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA).

Sobre IBSAL y Jesús María Hernández Rivas, investigador principal del proyecto

El Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca es uno de los 32 Institutos de Investigación Sanitaria acreditados que existen en España y el único de Castilla y León con este reconocimiento a la investigación de excelencia. Se constituyó el 21 de marzo de 2011 mediante convenio firmado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca al que se sumó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) el 10 de febrero de 2012. Es un espacio para la investigación biomédica, orientado a la investigación básica, clínica, epidemiológica y en servicios de salud. Ha renovado su acreditación el 17 de febrero de 2019.

Jesús María Hernández Rivas es médico especialista del Servicio de Hematología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y catedrático de la Universidad de Salamanca.