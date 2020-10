VÍDEO | Shakira se vuelve viral al acertar todas las respuestas de un test de ciencias

La sorpresa en todo caso es que aún haya quien se sorprenda de queShakira es capaz de demostrar día a día su inteligencia cuando su cuarentena por la pandemia del coronavirus allá por marzo y abril la aprovechó para sacarse un título de filosofía antigua (con aquel ya célebre "Gracias a Platón"), según informa el diario digital 20minutos.

Pero no es el pensamiento clásico la única materia que domina al parecer, porque desde la noche de este martes a la mañana de este miércoles están las redes sociales sorprendidísimas de que la cantante colombiana de 43 años sea toda una as de las ciencias.

"Shakira podría escribir la teoría de la relatividad pero Albert Einstein no podría escribir Hips Don’t Lie", hiperbolizaban desde las redes sociales, poniendo a la artista a la altura del genial físico del siglo XX, o "Las cartillas de educación básica de América Latina deberían tener a Shakira en la portada", según otros.

Y todo por un vídeo en el que la autora de temas míticos como Ojos así, Si te vas, La tortura, Waka waka o Ciega, sordomuda se enfrenta en Tik Tok a un challenge en el que ha de responder diez preguntas de diversas ramas de ciencia (de biología a química) y las aciertas todas.

El nivel mostrado por Shakira, que apenas duda en muchas de las preguntas del examen / reto, ha dejado a sus seguidores sin palabras: no falla en qué satélite artificial que más lejos ha viajado (el Voyager 1), cuál es el símbolo de la plata en la tabla periódica (Ag), en el número de huesos de un tiburón (ninguno), el pH del agua (cercano a 7) o a qué temperatura son iguales los grados Celsius y los grados Farenheit (a -40).

Más allá de las sorpresas porque la de Barranquilla haya demostrado una vez más que el 140 de su coeficiente intelectual no es solo un número (comparte IQ, por cierto, con Madonna), y a pesar de que algunos detractores han asegurado que ha repetido muchas veces el test hasta dar con todas las respuestas correctas -lo que seguiría en todo caso siendo digno de admiración por su aplicación a la hora de aprender- sus fans se han mostrado muy partidarios de que asista a Saber y Ganar.

Y todo porque el texto que ha utilizado para publicar el vídeo no es sino una llamada a los responsables del longevo programa de La 2 de TVE, que parece ser que es su preferido. "OK #QuizDeCiencia, let's do this! My favorite show! Ok, Jordi Hurtado...!", escribía, asegurando que es su favorito y, por supuesto, mandando un mensaje al (también longevo, aunque por él parezca que no pasa el tiempo) presentador del espacio sobre cultura general.