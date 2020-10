CSIF denuncia la paralización de la campaña de vacunación de la gripe a los empleados públicos de la Junta

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pide a Sacyl y a la Junta que aclaren y den explicaciones “sobre las circunstancias de la inoportuna y lamentable” paralización de la campaña de vacunación de la gripe a los empleados públicos de la Junta, que ya afecta -al menos- a cinco provincias en este momento (Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca y Valladolid), y que podría extenderse a toda la Comunidad, según considera el sindicato.

La justificación dada por la Junta, de que este aplazamiento responde a la falta de disponibilidad de dosis de vacunas y a problemas de logística, debido al incremento de la demanda respecto a años anteriores, no convence al presidente del sector de Sanidad de CSIF Castilla y León, Juán-Carlos Rodríguez-Rodilla, que califica de “indignante” la situación, cuando ha sido la propia Consejería de Sanidad la que viene remarcando la importancia de la vacunación contra la gripe, alentando y animando a toda la población a que se vacune.

“Una vez más, la improvisación vuelve a salpicar la mala gestión de las administraciones en la lucha contra el COVID-19. Si ya tenemos la experiencia pasada de la falta de EPIs y mascarillas, ahora nos faltan vacunas de la gripe”, ironiza Rodríguez-Rodilla. “¿Cómo es posible que, después de llevar semanas hablando de la campaña de vacunación de la gripe, y de su trascendencia en la lucha contra el coronavirus, resulte que ahora no tengamos vacunas suficientes? Increíble, cuando se trata de la salud de las personas, y cuando conocemos muy bien las dramáticas consecuencias de la pandemia del COVID-19. ¿Es que no vamos a aprender nunca?”, afirma.

Otra de las justificaciones de la Junta, que la campaña de vacunación de la gripe no tiene plazos de cierre, y que se alargará en las próximas semanas y meses, también resulta “ridícula” para CSIF, que recalca que la vacunación se tiene que hacer en el momento adecuado para prevenir, “y no esperar a que enfermemos”. Además, recuerda que ha sido la administración la que ha insistido en que había que adelantar la campaña. “¿O qué pasa, que como ya nos ha atropellado el coronavirus, otra vez, ya no importa adelantar la vacunación de la gripe”, se pregunta?

CSIF insta a la Junta a que la vacunación de sus empleados públicos se reanude cuanto antes, muy especialmente al personal sanitario -que también se está viendo afectado por la falta de vacuna en no pocos casos- o a los docentes, por el estrecho e inevitable contacto que tienen con los alumnos, sin olvidar otros grupos, como los trabajadores de los servicios sociales.

En este sentido, la responsable del sector de Educación de CSIF Castilla y León, Isabel Madruga, insiste en que “muchos docentes no pueden vacunarse, a pesar de ser un colectivo de riesgo. No entendemos la falta de previsión, y esperamos rapidez para que se vuelva a recuperar la vacunación”.

De momento, la propia Junta ha dado el 10 de noviembre como posible fecha de reanudación de la vacunación para los empleados públicos, en las provincias afectadas, aunque tampoco lo asegura. Por ello, CSIF urge a la Junta a que reinicie la campaña de vacunación, “porque los empleados públicos, no son solo enfermos, sino transmisores de la enfermedad”.