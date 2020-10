​“Va a aumentar el número de contagios e ingresos, y el riesgo de colapso está ahí”

Ni la previsión ni la esperanza de la Junta de Castilla y León en lo que a la situación sanitaria respecta es nada halagüeña. “Va a aumentar el número de contagios, de ingresos y de personas en la UCI”, pronosticó la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien también afirmó que la presión sobre los hospitales y sobre la Atención Primaria es “muy importante”.

La afirmación anterior la realizó porque a la transmisión comunitaria existente, y que se desbordó en la Comunidad en torno al 12 de octubre, se le suma que por delante afrontamos unos meses de invierno en los que “hay mayor tendencia a estar en espacios cerrados”, lugares donde la transmisión del virus es mayor. Así, consideró que la probabilidad de que la situación sanitaria empeore es “bastante clara” y “el riesgo de colapso está ahí”.

No sólo eso, sino que Verónica Casado alertó de que “la situación hospitalaria es similar a la del mes de abril”, a lo que el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, añadió que “si no hacemos lo que tenemos que hacer, la situación acabará como en marzo”, y pidió que se tomen ahora medidas porque si no habrá que tomarlas “cuando los hospitales estén llenos y la gente se esté muriendo en los pasillos”.

Actualmente, y según datos que desgranó la consejera, la ocupación en planta por COVID en Castilla y León es del 29%, y en las UCIs extendidas es del 37% por dicha enfermedad. La media de edad de ingresos en las unidades de críticos es de 68 años en Castilla y León, si bien hay un joven de 18, lo que demuestra que la enfermedad afecta a todos. “De seguir así, el sistema sanitario puede comprometerse. Es esencial frenar los contagios, que determinan ingresos en las UCIs, no al revés”, añadía la consejera.