​Los médicos salmantinos, a huelga el próximo 27 de octubre: “Es la única salida que nos han dejado”

No es por las condiciones laborales. Ni por la inacción de la Administración. Lo que ha llevado a los médicos de toda España, incluidos a los de Salamanca, a convocar una huelga el próximo martes, 27 de octubre, ha sido la promulgación del Real Decreto-ley 29/2020 que, en resumidas cuentas, permitirá a las administraciones contratar a personas para que ejerzan de médicos especialistas sin que hayan aprobado el MIR.

No sólo eso, sino que el mismo Decreto-ley permite que cualquier profesional del Hospital, ya sea enfermera o médico, pueda ejercer como médico de familia en Atención Primaria, tal y como afirman desde el sindicato de médicos CESM.

Su presidente en Salamanca, Ángel Bajo, ha lamentado que el Congreso de los Diputados haya aprobado este decreto con una “rapidez absoluta” ya que vulnera todo el sistema sanitario actual. Además, desde CESM Salamanca recuerdan que, pese a que se trata de una ley nacional, corresponde a cada comunidad autónoma desarrollarla.

Por ello, y ante la falta de respuesta de la Dirección General de Salud Pública, de la consejera de Sanidad y del presidente de la Junta de Castilla y León, a quienes han escrito una misiva para conocer si van a aplicar esta normativa -aunque creen que sí, ya que les aliviaría el problema de personal al que se enfrentan-, los médicos de Salamanca y de toda la Comunidad se sumarán a la huelga prevista para el próximo martes.

Una huelga convocada de manera “abrupta” dada la importancia de la situación, recordó el presidente de CESM Salamanca, quien también reconoció que apenas durará un día porque los médicos son los primeros en ser conscientes de la situación sanitaria actual. Desde el sindicato también asumen que, precisamente por ello, los servicios mínimos serán “muy importantes”, pero siguen insistiendo en que esta huelga es “la única salida” que les han dejado las administraciones Central y Autonómica al no existir ningún tipo de negociación.

“El Decreto-ley no viene a arreglar, ni muchísimo menos, los problemas que tiene la sanidad”

Ángel Bajo indicaba que Sacyl y la consejería de Sanidad han tenido “todo el verano” para revertir la situación de la primera a la segunda ola. Pero ni aquí ni en el resto de España se ha solucionado nada, y desde CESM consideran que “el Decreto-ley no viene a arreglar, ni muchísimo menos, los problemas que tiene la sanidad”.

De hecho, Bajo insistía en que si se pretende reforzar la Sanidad ha de contratarse a más personal, pero que este esté debidamente formado. “Lo que no se puede es bajar de categoría contratar a gente que no es especialista”, aclaraba.

El presidente de CESM Salamanca apuntaba, igualmente, que la huelga es de apenas un día porque lo que quieren lograr con la misma es dar “un toque de atención” a la Administración para que esta negocie con los afectados (los médicos) las condiciones, porque “nosotros no somos los culpables de las condiciones sanitarias, es la Administración”.

Una Administración que, a juicio del sindicato, que equivoca al promulgar este Decreto-ley ya que “no es, ni muchísimo menos, la solución de todos nuestros problemas”. Estos problemas pasan, principalmente, por el cansancio tanto físico como mental de todos los profesionales después de llevar siete meses luchando contra la pandemia.

Lo que temen los médicos es que la situación vuelva a ser similar a la de marzo o abril, si bien ya empieza a parecerse. “Los hospitales están llenos y hay compañeros sanitarios ingresados. Y todo está yendo a peor”, lamentaba Ángel Bajo.

“Lo que necesitamos es que se mejoren las condiciones”

Otro de los aspectos que Ángel Bajo, como presidente de CESM Salamanca, criticó fue la voluntad de convalidar todos los títulos obtenidos fuera de España. “Ojo, no me refiero a los extranjeros, sino a los españoles que han conseguido un título que no está homologado en nuestro país”, matizaba, indicando que hasta ahora hay un procedimiento de convalidación por el que se homologan títulos todos los años “y que, hasta ahora, ha funcionado muy bien”.

En definitiva, el presidente de CESM Salamanca ha recordado que todos los profesionales sanitarios están “colaborando” y “haciendo labores que no le competen”, sin formación específica para tratar a pacientes COVID que termina creando un estrés “imposible de aguantar en muchas situaciones”.

Para evitar que este estrés desemboque en cosas peores, desde el sindicato se reclama un plan de refuerzo de la sanidad a través de la contratación de gente, algo que vienen reclamando desde el mes de marzo y abril cuando ya sospecharon que el virus podría reproducirse en diferentes oleadas.

“Se podía haber consolidado a la gente, y no como está ocurriendo, que hay gente que, tras hacer el MIR, se ha ido porque las condiciones no son buenas”, añadía, insistiendo en que no se refería al dinero, “que también”, sino a las condiciones básicas “y a la dignidad del médico”. Si no se actúa rápido, Ángel Bajo consideró que “se acabará con el sistema sanitario como estaba”.

El Hospital no está cerca de colapsar por el momento, pero no se debe esperar a tomar medidas

Ángel Bajo, asimismo, reconoció que la situación está “cada día un poco peor”, tal y como reflejan los datos, si bien aseguró que el sistema está preparado ya que se cuenta con la experiencia de la primera fase que servirá para afrontar, con ciertos conocimientos, esta segunda ola.

Sin embargo, los profesionales cada día están más saturados, tanto física como emocionalmente, insistía el presidente de CESM. Y, si bien no se prevé un colapso, no se puede esperar a tomar medidas preventivas a que la incidencia sea de 2.000 casos por cada 100.000 habitantes, ya que sería entonces cuando el sistema no aguantaría.