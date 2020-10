El último invitado a 'La Resistencia' se marcha por “faltas de respeto” y Broncano tiene que pedir perdón

“Después del chiste, me senté y pensé: están faltando al respeto, yo soy cómplice de esto, me levanto y me voy. Había una parte mía, de animal salvaje, que pensó: vete de aquí antes de liarla”, confesó el invitado

Si visteis la entrevista de Álex García en ‘La Resistencia’ del pasado lunes, pudísteis advertir que el actor abandonó abruptamente el plató después de una breve charla con Broncano. El presentador y su colaboradora, Candela Peña, se quedaron con cara de circunstancia tras su huída, pero no sabíamos que el programa había cortado unos minutos en los que el actor se sintió ofendido, según informa el diario digital Mundo Deportivo.

Tras lo ocurrido -que no llegamos a entender muy bien- Broncano llamó preocupado a García al notar que se había cabreado durante su paso por el programa. Para disculparse, le invitó de nuevo a su ‘late show’ de Movistar+ y así aclarar lo ocurrido a la audiencia.

Este miércoles, el actor volvió a sentarse en el famoso sofá y explicó que se ofendió después de varios chistes que no pudimos ver porque ‘La Resistencia’ omitió esa parte en la postproducción.

“Vete de aquí antes de liarla”, pensó Álex García

“Noté que te habías ido mohíno. Te llamé para saber qué había pasado. Y se me ocurrió volver a invitarte”, empezó por aclarar Broncano. “No era enfado, era decepción. Porque estaba acabando una promoción, sabía que no habías visto Antidisturbios, casi no se habló de eso y... ahí entendí por qué se llama La Resistencia”, bromeó el actor, que no le gustó nada que en la entrevista para promocionar su nueva serie se hablara de todo menos de eso.

“Hubo un momento que pensé ‘me levanto y me voy’, pero no se vio porque está editado... Me gustaría no hablar de eso, pero bueno. La tercera faltada que quitasteis, tocaba un tema de enfermedades que en mi familia no tiene gracia. Yo me puedo reír de eso pero aquí cayó de repente ese chiste y... entró mal”, explicó el canario, a lo que el presentador respondió que “es verdad que entró mal”. Además excusó al programa por haber eliminado el momento asegurando que “lo quitamos porque nos pasamos de tiempo y dijimos: Si hay que quitar algo, quitemos el momento en el que hay una persona recibiendo una paliza con un palo”, dijo en tono irónico.

“Después del chiste, me senté y pensé: están faltando al respeto, yo soy cómplice de esto, me levanto y me voy. Había una parte mía, de animal salvaje, que pensó: vete de aquí antes de liarla”, confesó el invitado.

Al final, Broncano y su equipo decidieron pedir disculpas a su invitado de la mejor forma que saben: con bromas, sorpresas y vítores. “A pesar de todo, nosotros queremos que la gente se lo pase bien”, concluyó el humorista.