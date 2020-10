Gisele Jackson & The Shu Shu's actuará este sábado en el XXI Béjar Blues Festival

Tras el espléndido show de la pasada semana a cargo de Hendrik Rover & Los Míticos GT, la XXI edición del festival de Blues Béjar 2020 prosigue su andadura este fin de semana con un concierto de Gisele Jackson & The Shu Shu’s, que tendrá lugar este sábado, 24 de octubre, a las 20.30 horas en el Teatro Cervantes, como de costumbre, respetando los aforos limitados por las legislaciones y las medidas de seguridad necesarias para disfrutar de la buena música sin poner en riesgo la salud.

El espectáculo ofrecerá la participación internacional por excelencia que siempre se reserva este certamen, con la potente presencia visual y auditiva que supone una leyenda viva justamente mítica como es Gisele Jackson. El XXI Béjar Blues Festival, organizado por el Ayuntamiento de Béjar y la Junta de Castilla y León con la coordinación de Café la Alquitara, tiene a la venta sus entradas a partir de 10 euros en la web www.giglon.com o en la taquilla del teatro, que permitirá el acceso a un máximo de 150 personas para su aforo de 500 localidades.

Presentaciones de libros y cine en paralelo

Este mismo sábado, en el convento de San Francisco a las 18.30 horas, tendrá lugar la presentación de dos libros: ‘San Sebastián blues’ de Karmelo C. Iribarren (a cargo de Alberto Buitrago Jiménez) y ‘Comer y cantar: Soul, Food & Blues’ de Héctor Martínez González. Además, el lunes 26 los multicines ‘Béjar’ concluyen el ciclo de proyecciones vinculados al XXI Blues Béjar Festival: se proyectará, a las 20.30 horas, la película documental ‘The Last Waltz’, dirigida por Martin Scorsese y que recupera el concierto de despedida que diera The Band en Acción de Gracias de 1976, desde la ciudad de San Francisco, un irrepetible espectáculo que contó con artistas invitados como Eric Clapton, Bob Dylan, Neil Diamond, Neil Young, Emmylou Harris o Ringo Starr, entre otros. Las entradas para asistir a la proyección de la película se pueden retirar en el Café La Alquitara, la Oficina de Turismo o la Concejalía de Cultura.

Sobre la cantante

Cuando la joven Gisele Jackson era una estudiante de primer año en la Universidad de Howard, ya se encontraba sobre los escenarios de Washington D.C. con su primera banda de soul clásica. Antes de hacer de Brooklyn su hogar, Gisele realizó una gira como ‘Raelette’ con Ray Charles en el apogeo de su carrera, y a partir de entonces también acompañó a leyendas como la inigualable Donna Summer o su ‘padrino’ James Brown.

En su carrera ha girado por más de 18 países en América del Norte, Asia, Europa y África. Ha actuado en solitario en los principales clubes de jazz de USA; ha teloneado a artistas de la talla de Tito Puente, Bette Midler, The Commodores, B-52 y una gran cantidad de gigantes de la música. Ha llegado a actuar en los estrenos y ceremonias de premios de Hollywood y ha aparecido en la gran pantalla cantando en la película “First Wives Club”. Y fue la encargada de cantar en la toma de presidencia del mismo Bill Clinton.

La revista Billboard la elevó a la categoría de diva a raíz de su gran éxito mundial, el clásico de baile “Love Commandments”. El single alcanzó el número 3 en la lista de baile de Billboard, catapultando a Gisele al olimpo de la música house y dance. También ha tenido su momento de gloria en el teatro, con papeles como Effie en “Dream Girls”, Bessie en “Life & Death of Bessie Smith”, Evilene en “The Wiz”, Luttibelle en “Purlie” y Frankie en “Carmen Jones”. Y ha llegado a la televisión, incluida una campaña comercial mundial para Johnnie Walker.