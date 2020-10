Unionistas se enfrenta a la potente ofensiva del Pontevedra

Pontevedra y Unionistas fueron dos de los equipos que comenzaron la competición con triunfo. Ambos se verán las caras este domingo, a partir de las cinco de la tarde, en Pasarón. La Xunta ha decretado que solo podrá haber trescientos aficionados en las gradas.

Los locales ganaron en su primer partido por 2-3 al Racing de Ferrol con goles de Romay, Álex González y Calvillo. Además, los granates cuentan con dos de los delanteros más cotizados de la categoría: Rufo y Charles.

“Tiene dos bandas que me encantan y también buenos mediocentros. Un buen portero y una línea defensiva trabajada. Va a estar en los primeros puestos de la clasificación. Me preocupa el equipo en sí porque no tiene grandes fisuras. Van a intentar hacer de su casa un fortín”, asegura Hernán Pérez, técnico blanquinegro.

Unionistas llega a la cita tras haber caído en la tanda de penaltis en Melilla en la Copa RFEF. En ese duelo no estuvieron el portero Serna, los defensas Marín, Ramiro y Mario ni el delantero Aythami. Los cinco apuntan a titulares, como De la Nava y Rojo. La duda de Hernán Pérez está en el centro del campo, donde el técnico asturiano cuenta con más variantes. Navas y Viana están tocados.

Además, el técnico de Unionistas puso el foco en la situación de los minutos finales de ambas partes: "Es una cosa que tenemos hablada. Hay situaciones de partido y jugadas determinadas que nos hemos puesto como objetivo no encajar. Esos minutos finales del primer tiempo y del partido no pueden pasar cosas negativas".