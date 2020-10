​Hernán, sobre el Pontevedra: “Va a estar en los primeros puestos de la clasificación”

Hernán Pérez quiere dejar atrás la eliminación de la Copa RFEF en Melilla y centrarse en el choque ante el Pontevedra. El técnico asturiano sabe que el equipo granate tiene un gran potencial y también está a la espera de conocer si Navas y Viana estarán disponibles.

Cansancio postMelilla. “Yo creo que el cansancio se va a recuperar en el día de hoy. Es un viaje muy largo y se une a la prórroga. Ayer hicimos un entrenamiento de recuperación”.

Aspecto psicológico. “No clasificarte no te hace venir con la moral por las nubes pero sí hemos estado hablando que la imagen había sido buena y la competitividad había sido buena en un campo muy difícil”.

Seguridad en el balón parado. “Es una cosa que tenemos hablada. Hay situaciones de partido y jugadas determinadas que nos hemos puesto como objetivo no encajar. Esos minutos finales del primer tiempo y del partido no pueden pasar cosas negativas. El balón parado lo tenemos supertrabajado y nos hizo mucho daño en el partido y en la competición, que es muy bonita. Esperemos que nos sirva de aprendizaje”.

Segunda línea del Pontevedra + Charles y Rufo. “Tiene dos bandas que me encantan y también buenos mediocentros. Un buen portero y una línea defensiva trabajada. Va a estar en los primeros puestos de la clasificación. Me preocupa el equipo en sí porque no tiene grandes fisuras. Van a intentar hacer de su casa un fortín”.

Situación de Javi Navas. “En principio bien. Tanto él como Manu van a estar disponibles para el partido. Queda una sesión todavía. ¿Cornago? Vamos a tratar siempre de ir veinte futbolistas”.

Público en Pasarón. “Nos gustaría muchísimo que el ritmo de las obras aumentara y pudiésemos meter en casa a nuestra gente. Cuando ellos aprietan al árbitro o a su equipo, utilizarlo como estímulo”.