​Mapa del coronavirus: preocupante aumento de los casos en San Juan mientras no se registra ningún positivo ni en Periurbana Norte ni Periurbana Sur

El número de casos de coronavirus en Salamanca ha vuelto a alcanzar un nuevo récord este viernes, 23 de octubre. La dinámica no es sólo ascendente, sino que no tiene visos de descender. Buena prueba de ello es el mapa que muestra la incidencia en los últimos 7 y 14 días continúa registrando valores más altos y, a partir de este sábado, probablemente se tiña en su totalidad de rojo al declararse oficial la transmisión comunitaria en Castilla y León.

En lo que a Salamanca capital respecta, siendo la zona más afectada por el COVID-19 de toda la provincia, se puede dividir por zonas básicas de salud. Y si la de Miguel Armijo (que engloba Huerta Otea, San Bernardo y la parte oeste de Salamanca al norte del río Tormes) era la que acaparaba los focos, la de San Juan ha hecho saltar las alarmas.

Y es que el número de casos acumulados en la última semana ha aumentado en 44 respecto a este jueves, pasando a registrar 72,18 casos por cada 10.000 habitantes en los últimos siete días y 106,00 por cada 10.000 habitantes en las últimas dos semanas. No ha sido la única zona básica de salud en crecer en incidencia, ya que todas las vinculadas a la vida universitaria lo han hecho.

En lo que se refiere a la provincia, el oeste de Salamanca, que parecía estar esquivando, al menos en cierta medida, la incidencia de la segunda ola, se ha visto más afectada este viernes. La mayoría de zonas básicas de salud de la zona han visto aumentado el número de casos. Lo mismo sucede en Guijuelo, donde la incidencia está alcanzando niveles preocupantes.

Son, al menos, 10 nuevos casos los que se han sumado este viernes a la zona de salud básica chacinera, que con un total de 80 positivos acumulados en la última semana, alcanza una incidencia de 72,50 casos por cada 10.000 habitantes en este mismo período de tiempo. Si tenemos en cuenta las dos últimas semanas, esta incidencia se dispara a los 102,41 casos por cada 10.000 habitantes.

Por último, sorprenden los datos del alfoz de Salamanca. Concretamente, de Periurbana Norte y Periurbana Sur, que no han registrado ningún nuevo positivo -o, al menos, no se ha sumado en el mapa-. Esto puede deberse o bien a que no haya dado ninguna prueba positivo, o que bien no se haya conocido el resultado de las realizadas, algo más plausible.