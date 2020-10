Comienza el toque de queda en Castilla y León para frenar "una crisis sanitaria sin precedentes" que quiere evitar el colapso de los hospitales

La ciudad de Salamanca ha finalizado siete días de confinamiento perimetral a las 06:00 horas de este sábado y se prepara, como el resto de Castilla y León, para un toque de queda entre las 22:00 horas y las 6 de la mañana con el que se busca limitar los contactos sociales al máximo y frenar la expansión de un virus para no volver a colapsar el sistema sanitario, como ya ocurrió durante la primera ola de la pandemia en el mes de marzo.

Así lo recoge este sábado el Boletín Oficial de Castilla y León, BOCYL, que ha publicado el acuerdo del Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este viernes "por el que se limita parcial y temporalmente la libertad de circulación de las personas en la Comunidad por motivos muy graves de salud pública, afectando a determinadas medidas del plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto".

Medidas para el toque de queda, en las que no se especifican horarios concretos para los establecimientos, que se ponen en marcha en Castilla y León "por una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud, tanto por el muy elevado número de afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos fundamentales a la salud pública y, en definitiva, a la propia vida. En concreto, desde el 1 de marzo han fallecido en Castilla y León a causa de la pandemia 5.402 personas, resultando significativo que desde el 1 de septiembre hasta hoy hemos alcanzado una cifra de 588 fallecidos que continúa en fase ascendente". En el Hospital de Salamanca son 468 los fallecidos con coronavirus, 31 en los últimos 15 días.

Previstos planes de contingencia para el traslado de pacientes no COVID a UCIS de otras comunidades

Tal como desarrolla el acuerdo, con esta medida extraordinaria "que no supone la suspensión de ningún derecho fundamental" se trata de evitar el colapso inminente del sistema de salud de Castilla y León, próximo a producirse de acuerdo con los datos de la evolución de la pandemia, fijándose en mediados de noviembre el momento en el que, no revirtiéndose la situación, la asistencia primaria y hospitalaria puede colapsar, previéndose ya incluso planes de contingencia para el traslado de ingresados en las UCIS de pacientes no COVID a otras comunidades".

Este toque de queda, que comienza a las 22:00 horas este sábado, implica dejar sin efecto la adopción de las medidas limitativas de movimientos de entrada y salida en los perímetros de núcleos de población y municipios como la ciudad de Salamanca que se han venido adoptando y que están vigentes. Medidas que se han considerado necesarias, y que siendo positivas sus efectos no se producen con la rapidez e intensidad que la situación requiere. Además, es una medida más específica en la búsqueda de eficacia para limitar los contactos sociofamiliares en los que se centra de forma especial el contagio del virus".

Medidas del toque de queda:

El acuerdo, firmando por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, establece las siguientes medidas para adoptar en estos 14 días de toque de queda de 22:00 horas a 6 de la mañana:

Primero.– Limitación parcial y temporal de la libertad de circulación de personas.

1. Para el control de los riesgos de transmisión de COVID-19, en Castilla y León, entre las 22:00 horas de cada día y las 06:00 horas del día siguiente, y durante los 14 días naturales siguientes a la eficacia de este acuerdo, las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, debidamente justificadas:

a) Adquisición de productos farmacéuticos y de primera necesidad.

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.

d) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

e) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

f) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.

g) Retorno al lugar de residencia habitual, tras haber realizado las actividades anteriores.

2. Igualmente, durante las horas previstas en el párrafo anterior, en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León se permitirá únicamente la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas en el mismo o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio.

3. En todo caso, en cualquier desplazamiento permitido efectuado durante esas horas, deberán respetarse las órdenes y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.

4. La circulación de vehículos por carretera y viales que transcurran o atraviesen el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma estará permitida siempre y cuando tengan origen y destino fuera del mismo.

Segundo.– Suspensión de eficacia de la Orden por la que confinaba perimetralmente Salamanca

1. Se dejan sin efecto, temporalmente mientras tenga eficacia la medida contemplada en este acuerdo, las medidas generales contenidas en el Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León, modificado por el Acuerdo 64/2020, de 8 de octubre, y el Acuerdo 71/2020, de 15 de octubre, en lo que se excedan, opongan o contradigan a lo dispuesto en este acuerdo.

2. De igual forma, se dejan sin efecto todas las medidas de limitación de movilidad comprendidas en los puntos 1, 2 y 3 del apartado primero de la ORDEN SAN/1099/2020, de 15 de octubre, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Salamanca.

Tercero.– Ratificación judicial.

Este acuerdo producirá efectos desde las 06.00 horas del 24 de octubre, y mantendrá su eficacia durante 14 días naturales a contar desde su publicación. Esta medida, durante el período de eficacia, será objeto de seguimiento y evaluación continua con el fin de garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria, sin perjuicio de las prórrogas que pudieran acordarse, que, en caso de producirse, serán sometidas a ratificación judicial.

Cuarto.– Efectos.

Quinto.– Régimen de recursos.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante la Junta de Castilla y León, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid en el plazo de dos meses. Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

