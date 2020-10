​Una peña del Real Betis en Tenerife quiere hacer abanderado y socio de honor a Daniel Martín Anaya

El arquero salmantino Daniel Martín Anaya es un gran aficionado al deporte. No solo es socio de varios equipos de nuestra ciudad, sino que también es un gran seguidor del Real Betis. Durante el confinamiento llegó incluso a tocar con el tamboril y la flauta el himno del conjunto verdiblanco.

“El Real Betis Balompié me encanta, lo amo. Me han hecho muchísimas cosas, me han dejado ir al estadio… son la bomba. Son muy majos, muy agradables y simpáticos todos en el club. Joaquín le conozco en persona y es fantástico. Una maravilla de persona”, explica Dani Martín Anaya.

Pero la novedad llega porque va a convertirse en socio de honor y abanderado de una peña del conjunto verdiblanco: “Se va a firmar la constitución de una peña bética en Tenerife. Tengo amigos allí y me quieren hacer socio de honor y abanderado de la peña bética de Tenerife”.