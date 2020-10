"No hay evidencia de que los toques de queda sean efectivos"

La Junta de Castilla y León aplica desde esta noche de sábado, a las 22.00 horas, un toque de queda que se prolongará durante ocho horas los próximos 14 días. ¿El objetivo? Limitar la movilidad y las reuniones sociales para frenar el alarmante número de contagios que se viene produciendo los últimos días en toda la Comunidad.

Sin resultados efectivos del confinamiento perimetral aplicado en municipios como Salamanca, el toque de queda es el siguiente paso para frenar al COVID-19 y los contagios. Sin embargo, la reconocida viróloga del CSIC, Margarita del Val, en una entrevista concedida a La Razón, afirma que no hay evidencia científica de que los toques de queda "sean efectivos".

Del Val explica que siempre que se limite la movilidad de las personas y la posibilidad de que entren en contacto con otras se limitará la probabilidad de contagios, "pero no está garantizado y no se sabe qué eficaz será. No es una crítica, es que no hay evidencia científica. Quién toma las decisiones tiene que avanzar con intuición también. Puede ser bueno, pero no sé qué impacto tendrá".

Respecto al uso de la mascarilla asegura que nos desprenderemos de ella cuando haya vacuna o un muy buen tratamiento antiviral, "pero creo que la mantendremos un poco a la asiática, es decir, cuando tengamos una enfermedad respiratoria a lo mejor cada uno se la pondrá por proteger a los demás".

A menos de dos meses de las fiestas navideñas, con España de lleno en la segunda ola, reconoce que este año, vivir las navidades en familia "es ponernos en riesgo. Habrá que ver cómo estamos, si bajamos de casos a lo mejor, pero lo veo difícil. Este verano llegamos a julio sin salir de casa durante semanas, y cuando creíamos que el virus estaba controlado por alcanzar un número estable de casos, los contagios subieron. En invierno estamos en interiores, y se han identificado 20 veces más brotes en ellos que en exteriores", explica en la entrevista publicada en el diario La Razón.