​Recuerdos de una Copa dulce: Unionistas - Deportivo

Una fría mañana del 12 de enero de 2020, Unionistas lograba el pasaporte para soñar con un grande. Luego llegó el Madrid. Pero antes, en esa mañana, el equipo dirigido por Jabi Luaces mandó a la lona al Deportivo de la Coruña (que jugaba en categoría superior) en medio de un gran ambiente de fútbol en Las Pistas y en una agónica y larga tanda de penaltis. SALAMANCA24HORAS recoge los testimonios de algunos de los protagonistas blanquinegros de dicho partido, en la semana en la que ambos equipos se volverán a ver las caras: esta vez, en competición liguera.

Luaces. “El recuerdo que tengo del partido contra el Depor, ya desde el inicio cuando nos toca, es que vuelve un equipo de la LFP a Salamanca. Durante la semana y el previo, la gente estaba muy ilusionada. Durante el partido hubo mucha emoción y mucha afición en el campo. Sabedores que eliminar al Depor nos llevaba a jugar con un Primera y que podía pasar lo que finalmente pasó, que nos tocó el Madrid, con responsabilidad e ilusión por pasar. Dimos una satisfacción a todo el unionismo. Veníamos de una situación complicada y poco a poco la fuimos girando. Después de eliminar al Baleares y después al Deportivo, era un refrendo a nuestro trabajo. Fue un momento muy bonito. Recuerdo muy bien el pitido final, cuando nos metíamos en los penaltis y sabes que era una lotería. Llevamos muy bien la presión. Recuerdo muy bien ese último penalti de José Ángel y la explosión de júbilo de jugadores, afición y staff”.

Guille Andrés. “Recuerdo el partido como uno de los más importantes de mi vida. Es el Depor. Un partido de Copa del Rey. Sabes que si pasas te toca un Primera… al principio lo recuerdo como un partido bonito y muy importante. Después, recuerdo salir y, a los dos o tres minutos, meter el gol. La celebración en el córner… sabíamos que habíamos dado un paso importante pero que quedaba tiempo. Ir ganando contra el Depor nos metía en la siguiente ronda y contra un Primera y de los grandes. Lo recuerdo como algo muy bonito. Hasta ese momento, era uno de los partidos más importantes de mi vida”.

Piojo. “Me acuerdo que se juntaron el polo de la ilusión y que podía venir un grande y el polo que ellos llegaban en un mal momento de Liga. La Copa del Rey no es tan llamativa para los equipos de Segunda. Creo que nos benefició que ellos jugaran con línea de cinco porque leímos muy bien el partido. Llevaban el control del partido con el balón pero no nos creaban excesivo peligro. Creo que en el computo general de los 90 minutos, fuimos mejores. Luego, en la prórroga, recuerdo que estábamos muy cansados porque habíamos hecho un esfuerzo muy grande. Sí queríamos los penaltis. Ahí fue una lotería y cayó de nuestro lado. Tengo muy buen recuerdo del final del partido que dimos una vuelta al campo para agradecer a la gente lo que nos había empujado. Esos días estaba la afición metida de verdad, de los días que la afición de Unionistas gana partidos”.

José Ángel. “El partido contra el Depor lo afronté con mucha ilusión y mucho respeto. Era un partido muy atractivo para nosotros, en nuestra casa y ante un rival de superior categoría que sabíamos que iba a ser muy complicado el pase de ronda. Recuerdo que fue un ambiente buenísimo, mañana agradable y con gran apoyo en las gradas. Como esperaba, el partido fue exigente físicamente porque el Depor era el que dominaba el balón pero, a pesar de ello y de que evidentemente tuvieron alguna ocasión, tampoco fueron muchas y no sufrimos en exceso. A pesar de adelantarnos, nos empataron y conseguimos llegar a los penaltis con gran esfuerzo por el desgaste físico. Sabemos cómo son los penaltis y en eses momento yo creo que todo el mundo veía muy posible ganar la eliminatoria. La tanda fue reñida y larga. Yo me quedé de los últimos porque estaba agotado. Después de estar sin competir un año entero, era mi segundo partido tras la lesión. Jugué contra el Depor, 120 minutos y con la exigencia que supuso para nosotros. Llegué al punto de penalti con confianza y teniendo claro el lado donde lo iba a tirar. Con suerte, engañé al portero y el balón entró. Recuerdo que mi celebración no fue la más efusiva del mundo fruto del cansancio pero la alegría fue inmensa”.

Álvaro Romero. “El partido fue con los nervios que merecían. Nervios y ganas. Enfrentarte a un equipo histórico en España y Europa, ¿a quién no le gusta? Conseguimos llegar a los penaltis y los vivimos con muchos nervios. Pero yo, particularmente, creo que sabía que el equipo la iba a ganar. Le habíamos dado mucha importancia. Ganamos, fue bonito y más bonito fue lo que vino después. Quiero desearle mucha suerte a Unionistas desde la distancia”.