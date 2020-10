Sergio Egea: "Se quedó el triunfo y vamos a estar en la línea de competir todos los domingos"

El entrenador del Salamanca CF UDS, Sergio Egea, se marchaba muy contento con el trabajo de sus jugadores. El argentino también reconocía que su equipo debe mejorar y que lo hará con el paso de los partidos y el trabajo del día a día.

Victoria. "Era importantísimo ganar en casa. Veníamos de haber hecho un buen partido en Galicia y había que confirmar ciertas cosas como local. Nos encontramos a un rival respondón, que nos exigió mucho. Se quedó el triunfo y vamos a estar en la línea de competir todos los domingos. Muy contento porque la afición se sienta identificada con el equipo".

Defensa. "Tenemos que mejorar. Todo es mejorable. Con el trabajo semanal mejoraremos. Nunca hay un techo. Siempre hay algo que se puede mejorar: defensa, medio, zona de finalización. A veces la impaciencia se apodera de los club. Pero nosotros como cuerpo técnico tenemos que tener los pies en el suelo".

Cambio de Kristian. "Ya nos pasó en el pasado. Nos estamos cargando muy pronto de tarjetas ahí. Jugar con dos centrales amonestados no es lo conveniente y decidimos hacer un cambio en beneficio del equipo".

Choque abierto. "Fue un partido de ida y vuelta que también tuvieron ocasiones. El gol son puntos, la vida. A ellos les faltó acierto. No se desempeño mal el rival. Tiene mérito que nosotros ganásemos este partido. La Liga va a ser muy igualada. A mí la ida y vuelta no me gusta, me gusta más el control de juego. Tenemos jugadores con buen pie y tenemos que cerrar el partido con posesiones. Cuando tocamos hay buena circulación y más en nuestro campo".

Goles. "El gol es caro y cuesta mucho a todos. Tener buena definición es lo que hace bueno el trabajo. Me alegro por Diego y por Jorge, que es un gran jugador. Es grupal esto. La definición se agradece porque así se ganan los juegos".