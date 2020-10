Jacobo Montes: "Tengo la sensación de que no sé explicar lo que ha sucedido en el campo"

Jacobo Montes no era capaz de dar una explicación a lo sucedido en la derrota de su equipo en el Ruta de la Plata. El técnico del Guijuelo se marchaba patidifuso tras caer en el último suspiro por 3-2.

Valoración. "Tengo la sensación de que no sé explicar lo que ha sucedido en el campo. Me cuesta. Con el 1-2 teníamos el aprtido bajo nuestro control y dónde queríamos. Muy difícil de explicar".

Minutos finales. "Quedan veinte minutos y vas 2-2 con el rival con uno menos. Tienes a Andrés, a Raz... pudimos tirado de Spahiu. No entiendo por qué nos anulan el gol. Luego nos pusimos nerviosos y no supimos atacar. Quizá nos pudo la prisa y el querer ganar. Me cuesta explicar que el Guijuelo perdió 3-2 en Zamora".

Palo psicológico. "Soy de los que pienso que hay que aprender de las derrotas. Pero esta es difícil porque es incomprensible. Hay que analizar el partido y pensar en frío. Todo lo que se escape del lunes entrenar, miércoles entrenar... estamos jodidos pero saldremos adelante".