Un camión de recogida de basuras termina totalmente volcado tras salirse de la vía a un kilómetro de Gomecello

El camión, que circulaba por la carretera que conecta los municipios de Aldearrubia y Gomecello, ha sufrido una salida de carretera que ha provocado el vuelco del vehículo y el consecuente derrame de las bolsas de desechos que transportaba. El accidente se ha producido a las 13:07 de este lunes, 26 de octubre, a un kilómetro de Gomecello.

Al lugar ha acudido una patrulla de la Guardia Civil, que se ha encargado de controlar el tráfico. El conductor, que no ha resultado herido de gravedad, no ha necesitado asistencia sanitaria y ha acudido de forma particular a una consulta privada.