VÍDEO | Roban en directo el móvil a un reportero y este sale corriendo detrás del ladrón

Un periodista de la cadena argentina Canal 9 ha sido víctima de un robo mientras cubría una noticia desde la calle. El reportero, Diego Demarco, perdió su teléfono móvil, justo antes de dar comienzo a la conexión en directo, según informa el diario digital 20minutos.

El reportero estaba trabajando en un barrio al sur de la ciudad de Buenos Aires cuando un individuo le arrebató su teléfono móvil de las manos. El profesional sorprendió a sus compañeros con una reacción inmediata, salió corriendo detrás del ladrón.

Todo ocurrió unos minutos antes de salir en directo, por lo que el periodista no dudo en dejar su puesto para intentar recuperar su dispositivo móvil. "¡Dámelo, Dámelo!", se escucha gritar al reportero mientras persigue al ladrón. Finalmente, el delincuente es escabulle y logra perder de vista a su víctima.

"Me acaban de robar el celular, me robaron el teléfono”, se oye decir a Demarco algo angustiado. El robo se produjo a plena luz del día con varios testigos presentes. Canal 9 no era la única cadena que estaba grabando en la zona, por lo que el barrio en la que se produjo el incidente estaba repleto de periodistas.

Este episodio se une a una larga lista de anécdotas en las que los reporteros de televisión se convierten en las víctimas. Asimismo, es común ver en diferentes cadenas del mundo cómo los periodistas sufren agresiones por parte de algunos transeúntes y, la gran mayoría, mujeres. Las reporteras se exponen, en algunas ocasiones, a escenas de acoso sexual cuando trabajan desde la calle.