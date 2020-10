Las Federaciones Deportivas solicitan a la Junta que justifique a deportistas, entrenadores y jueces la libertad de movimiento a partir del toque de queda

La Junta Directiva de AFEDECYL ha mantenido una reunión con la Directora General de Deportes, María Perrino, a fin de encontrar respuesta a las múltiples dudas surgidas como consecuencia de la normativa en vigor que tipifica el ‘Toque de Queda’ en nuestra Comunidad y que afecta directamente al deporte federado en lo concerniente a la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno dado que a día de hoy todo el mundo debe estar en sus domicilios a las 22 horas salvo aquellos que tengan que cumplir obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales (art. 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2).

Mayor incertidumbre

De este modo, los clubes y deportistas que no cumplan el requisito de la laboralidad deberían estar en sus domicilios a esa hora con los problemas que esto genera tanto a la hora de entrenar como en los desplazamientos y la incertidumbre, que de nuevo, se vuelve a general al mundo deportivo, que no sabe muy bien si puede salir a competir durante el fin de semana en caso de que las competiciones concluyan más tarde de la hora permitida, o el desplazamiento no permita estar antes del toque de queda.

Por ello, AFEDECYL ha solicitado a la Dirección General de Deportes que permita como causa justificada efectuar desplazamientos con motivo de la participación en competición nacional oficial federada o en entrenamientos por parte de los diferentes estamentos (deportistas, entrenadores y jueces) con licencia en vigor y llegar más tarde de las 22 horas.

Las Federaciones son conscientes del problema sanitario producido por la pandemia, pero también que desde el deporte se está cumpliendo escrupulosamente los protocolos de seguridad sanitaria, sin constatar que haya contagios durante la práctica deportiva.

A lo largo del día de hoy AFEDECYL ha remitido a la Dirección General un documento con las cuestiones que muchas Federaciones han planteado en este sentido instando al referido órgano directivo a que dé respuestas con carácter de urgencia ante la incertidumbre que plantea la normativa en vigor y la proximidad de nuevo de las competiciones del fin de semana.





Desde AFEDECYL se insta a la Dirección General de Deportes a que también marque unas directrices en el uso de instalaciones deportivas municipales a los Ayuntamientos de la Comunidad para tener un criterio común a la hora de realizar entrenamientos y organizar eventos y desplazamientos.