Fernando Simón dice que "no merece la pena" dar la lista de expertos que aconsejaron el estado de alarma porque es muy larga

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, evitó dar la lista de expertos que aconsejaron la imposición del estado de alarma durante 6 meses anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según informa el diario ABC.

Simón dijo que "hay una lista larga de expertos, los expertos de las comunidades autónomas que participan en las diferentes ponencias y grupos de trabajo del Consejo Interterritorial; expertos que opinaron sobre el documento que se aprobó la semana pasada de actuaciones ante diferentes escenarios, que son los del Comité Científico; a los que hay que añadir expertos de la Unión Europea". A su juicio, se trata de una lista demasiado larga para detallarla. "Como comprenderán esta lista es muy larga, no la voy a dar ahora. La mayor parte de ellos son conocidos y son portavoces de sus comunidades autónomas o países. Con lo cual no merece la pena que me ponga a dar una lista de nombres".

Preguntado por qué dijo el pasado día 15 que España estaba ante un posible descenso mientras que el pasado domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablaba de "situación extrema", Simón volvió a justificarse en que los datos los envían las comunidades. Explicó que "hace tres semanas se observaba un descenso, que indicaba una mejoría, aunque siempre sabiendo que estábamos en un periodo que podía deberse a una estabilización con sus subidas y bajadas", pero que "ahora mismo llevamos otras semanas de ascenso importante". "Esta información se desprende de los datos de las comunidades y nosotros comunicamos".

"Echar la culpa a los epidemiólogos de cómo va la epidemia es como matar al mensajero"

Aún así, admitió que "hablar de "estabilización" y "descenso" puede considerarse palabras optimistas, y quizás hubiera sido más prudente decir "inestable"". "La evolución es la que tenemos; cuando pretendemos echar la culpa a los epidemiólogos de cómo va la epidemia es como lo de matar al mensajero -añadió-; los epidemiólogos podemos tener una parte de responsabilidad en las medidas, pero los datos son los que son, no son culpa de nadie".

Reiteró, en cualquier caso, que "sí es cierto que si en algún momento usamos palabras excesivamente optimistas cuando no deberíamos podría ser hasta cierto punto criticable". En cualquier caso, dijo que "España está yendo hacia arriba y nos tiene que preocupar mucho; prácticamente todas las comunidades están en una situación de riesgo muy alto, por eso tenemos que implementar medidas fuera de los protocolos habituales", explicó.

Simón reconoció que "la evolución de la epidemia de coronavirus está siendo rápida y ascendente, y es probable que si no se consiguen implementar con rapidez todas las medidas que se van proponiendo esta incidencia se seguirá incrementando durante las próximas semanas"; aún así, matizó que "estamos subiendo rápido pero no tanto como otros países".

El experto detalló que desde el viernes se han observado unos 17.000 casos nuevos diarios -en total, 52.188-. Los casos diagnosticados en las últimas 24 horas ascienden a 5.217. La incidencia acumulada en España, es decir, los casos diagnosticados cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días es de 410,18. Simón volvió a recurrir a la comparación y dijo que hay países con incidencias superiores a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

"La situación en España es mala"

En resumen, el experto dijo que la "situación en España es mala y esta evolucionando muy desfavorablemente; ese espejismo que vimos durante tres o cuatro semanas de estabilización o incluso de descenso está totalmente compensado con este incremento rápido que hemos observado en las últimas dos-tres semanas".

Si bien "esto nos tiene que preocupar", el epidemiólogo dijo que las "características de esta epidemia siguen siendo diferentes con respecto a marzo y abril; la letalidad sigue siendo comparativamente muy baja, durante las últimas semanas de alrededor del 0,9 por ciento del total de casos diagnosticados. Sin embargo, el número elevado de casos implica que ese porcentaje se traduzca en 628 fallecidos en la última semana". Así, "estamos teniendo promedios cercanos a unas 100 personas que fallecen cada día; esto es una cifra alta para cualquier patología e implica que la transmisión está empezando a ser muy importante". Advirtió de que el efecto, tanto en las camas convencionales como en las de UCI así como en los fallecimientos "se seguirá observando durante varios días y semanas después de que consigamos controla la transmisión".

"Decretar un estado de alarma y tener que renovarlo permanentemente supone un esfuerzo increíble"

Respecto a la extensión del estado de alarma hasta el próximo 9 de mayo, Simón defendió la decisión y dijo que "decretar un estado de alarma y tener que renovarlo permanentemente supone un esfuerzo increíble para los servicios de salud pública y requiere una discusión política que puede minar la confianza en las actividades que se están haciendo; a mí me parece bien que plantee esa opción, siempre sabiendo que estamos en un Estado de Derecho y que la posibilidad de cambiarlo está siempre sobre la mesa".

Simón añadió que todos los países están planteando este tipo de plazos para el estado de alarma. "Es la coyuntura en la que nos movemos y en la que se tienen que mover el resto de países europeos. La población ha de hacer parte que le toca, y la administración ha de tomar las medidas que debe tomar, y puede haber periodos de descenso que permitan flexibilizar las medidas".

Respecto al toque de queda también anunciado ayer por el presidente, dijo el epidemiólogo que los grupos de edad más afectados son los jóvenes de entre 15 y 29 años, que es lo que ha llevado "a este restricción de la movilidad nocturna".

Los brotes en los centros, sobre todo en Secundaria

Simón añadió que hay un 13,7 por ciento de ocupación hospitalaria en camas convencionales y un 24,2 por ciento de ocupación de camas UCI, con variabilidad importante: "Hay comunidades con una ocupación por encima del 40 por ciento, lo que pone a nuestro sistema sanitario ya en una situación de mucha presión y hay algún hospital que se encuentra en una situación muy crítica".

Respecto a los brotes en los centros educativos y, dentro de ellos, por etapas, Simón dijo que "la mayor parte de los brotes se producen en Secundaria, en los grupos de 15 a 17 años; esto es coherente con los grupos en edad universitaria, en los que como sabemos hay brotes importantes no relacionados con la actividad docente sino con la vida asociada que llevan fuera de las aulas". En cuanto a los centros, dijo que la última cifra registrada estaba por debajo del 1 por ciento de las aulas que había en toda España; por lo que "los colegios no están siendo ampliadores de la transmisión, aunque sí es cierto que fuera de la actividad escolar, sí".