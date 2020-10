VÍDEO | El sermón más viral de un cura de Valdepeñas a sus feligreses más tacaños: "Sé quién da y quién no"

Muy pocas veces el sermón de un párroco se había convertido en viral en las redes sociales. Emilio Montes ha sido uno de los protagonistas de Twitter a lo largo de este pasado lunes después de que reclamase más ayudas a sus feligreses para costear las obras de la iglesia del Santo Cristo de Valdepeñas, reprochando también su falta de interés de los más tacaños: "Nadie me ha preguntado cuánto ha costado ni cuánto falta por pagar. Se ve que no os importa", según informa el diario El Periódico.

"Esto se ha pagado con las suscripciones de la gente. Lo que más dan son 50 euros, y lo que menos 6. Hay mucha gente, que incluso han sido catequista, que solo han dado 6 euros desde que llegué. Algunas veces me hacía el tonto y tendía la trampa haciéndome el tonto, preguntando a esas personas si me habían dicho que le subiese a 10 euros, respondiéndome que estaban muy conformes esa aportación", aseguró el párroco, criticando cosas concretos como matrimonios con trabajos que su aportación no llegaba a los "10 o 15 euros".

Posteriormente, el cura continuó con su reprimenda recordando el caso de un señor que en los últimos ocho años le ha dicho más de 15 veces que le traería su número de cuenta para cargarle la cuota, pero nunca se lo había llevado, indignándose un poco más: "El otro día me llamó para que le buscase un hueco para la inauguración. Le dije que estaba el primero. ¿Cómo se puede tener la cara más dura?".

"Lo que pasa es que la gente se piensa que somos tontos, y yo me fijo en todo. Que yo me calle no quiere decir que soy tonto. Yo sé quién da y quién no. Son 600.000 euros", aseguró Emilio, añadiendo que el actual problema que tiene la iglesia es que hay gente que se está borrando de la cuota porque ya se han terminado las obras y explicando también para qué sirve el dinero de las colectas, ya que la iglesias también tiene importante gastos en luz, seguros y agua: "A los que os pensáis que la cosa está muy achuchada, pensároslo porque 10 o 15 euros al mes es lo que gastáis en una ronda de cervezas".