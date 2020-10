María Galiana en Seminci, sobre la sensación de ver cine en salas: "No me falta más que levitar como Santa Teresa"

"Sentada en el sofá de mi casa no me pasa lo mismo, necesito el clima y no lo puedo remediar. Por eso le digo a todo el mundo que vaya al cine, porque no saben lo que se pierden", ha incidido. Y es que, a su juicio, "cualquier cosa vista en pijama en el sofá de casa no ofrece la misma sensación". "El cine te transporta y a mi no me faltaba más que levitar como Santa Teresa", ha confesado la actriz