Mañueco, en el programa de Alsina: "Tomaremos la decisión de cerrar o no la Comunidad Autónoma tras la reunión de esta tarde con Ayuso y García-Page"

Consultado por el estado de alarma que se está revisando en el Congreso, Mañueco ha afirmado que el Gobierno de España "tiene que tomar la iniciativa y sentarse a dialogar con las fuerzas de la oposición, que también debe ser parte importante en este proceso de negociación".

El presidente de la Junta ha sido tajante al afirmar que "en estos momentos, Castilla y León necesita el estado de alarma". "Nosotros pusimos en marcha el viernes de la semana pasada el toque de queda, debido a que en el consejo interterritorial de salud no se llegó al consenso. El TSJCyL nos quitó la razón dándonosla, es decir, nos indicó que necesitamos un mecanismo, que es el estado de alarma, para poder amparar ese toque de queda, y para nosotros, ese toque de queda es vital", ha explicado.

Preguntado por la reunión que va a mantener en la tarde de este miércoles, 28 de octubre, en Ávila con la presidenta Ayuso y el presidente García-Page, de Madrid y Castilla-La Mancha, respetivamente, Mañueco ha indicado que "tomaremos la decisión o no de cerrar la Comunidad tras esa reunión, y la comunicaremos hoy", ha explicado a Alsina. Eso sí, Alfonso Fernández Mañueco ha admitido que le queda trabajo esta mañana. "Tengo que hablar con la consejera de Sanidad que me transmitirá las opiniones de los expertos de nuestro Comité de Crisis".

Mañueco ha comentado que argumentos de cerrar la Comunidad hay "en un sentido y en otro". "Quiero estudiar los argumentos con sosiego y con serenidad, conociendo la opinión de los expertos. No quiero posicionarme a favor ni en contra ahora mismo para que la gente no me malinterprete, pero vamos a informar hoy de la decisión".

"Este es un puente relevante, y más con lo que hemos vivido. Estamos hablando de 4.000 personas que han fallecido en nuestra Comunidad en lo que llevamos de pandemia, pero desde el 1 de septiembre han fallecido 744 personas en Castilla y León. La situación no es menor y aquí siempre hemos puesto por delante la defensa de la vida las personas".

"Si se toma la decisión, no entrará en vigor hasta el viernes"

Mañueco ha explicado a Alsina que, de tomarse la decisión de cerrar la Comunidad, no entrará en vigor hasta el viernes, seguramente por la tarde. "Tendríamos que darle el espacio a las personas para organizarse".

Además, ha dicho que los viajeros podrían atravesar Castilla y León si su destino final de viaje es otra comunidad autónoma. "Pueden parar a repostar, pero no podrán pernoctar en Castilla y León".