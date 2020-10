El apasionado beso entre Ainhoa Arteta y Jordi Cruz en 'MasterChef Celebrity 5' que indigna a las redes

MasterChef Celebrity ha vuelto este martes. En un programa que ha comenzado con un homenaje a los ancianos y ha terminado con la despedida de la modelo Laura Sánchez, también ha habido tiempo para besos y muestras de cariño en un marco temporal no muy adecuado para ello. O eso han señalado las redes, según informa el diario digital 20minutos.

Y es que, al empezar la prueba por equipos, en Cáceres, y cuyo núcleo fue la carne de cerdo, Ainhoa Arteta le dijo a Jordi Cruz, con el que siempre tiene rifirrafes: "Si ganamos, te doy un morreo". La vasca se refería a su capitanía, pues le tocó estar al mando del equipo rojo.

El trabajo de la cantante como líder no fue precisamente bien valorado, pero le dio igual. Cuando Jordi Cruz estaba dando su veredicto respecto a su actitud durante la prueba, la cantante le interrumpió e, inesperadamente, le besó. "Has asignado mal los platos, y encima vengo a darte consejos y piensa que voy a atacarte", decía Cruz cuando ocurrió.

"Me da igual el veredicto, te voy a dar un morreo, a tomar por saco. ¿Ahora qué pasa, Jordi? Todo es un antes y después del morreo de una Arteta", dijo sin contemplaciones. El aludido, visiblemente sorprendido, respondió: "Quiero reconocer un par de cosas, la primera es que besas muy bien".

Lo mismo intentó Florentino Fernández con Pepe Rodríguez, pero este rechazó el beso al no considerar la boca de Fernández apetecible. El gesto no fue muy bien recibido en redes donde algunos usuarios comentaron que no consideraban precisamente ejemplar que, en la televisión pública, se vulnerara la valiosa distancia de seguridad de esa manera.