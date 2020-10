​El 30% de los jóvenes padece oniomanía, adicción a las compras compulsivas

Las acciones comerciales del Black Friday son el pistoletazo de salida a la temporada del año de mayor consumo, época que se prolonga durante el periodo navideño hasta después de las rebajas de invierno. En la sociedad occidental, la posesión de cosas materiales y de última generación, así como el aspecto físico, siguen siendo aspectos que se tienen muy en cuenta, lo que puede derivar en la compra exagerada de objetos que no son de primera necesidad o, incluso, en una adicción a las compras compulsivas u oniomanía en algunas personas.

Según los datos ofrecidos por los expertos de la plataforma Top Doctors, el número de personas que padece oniomanía está en torno al 7% de la población. Este problema se agrava entre los jóvenes, afectando hasta a un 30% de ellos debido a que son un público más vulnerable a la publicidad y a los contenidos las redes sociales.

“Actualmente el consumo por internet facilita la proliferación de este trastorno y aumenta un 16% las compras compulsivas, dato que resulta preocupante. El pago con tarjeta, paypal, bizum y otros servicios online facilitan el gasto y generan una gratificación inmediata, lo que los lleva a no ser tan conscientes del gasto que están realizando y a un aumento de este trastorno entre este tipo de consumidores”, explica Lina Romillo, psicóloga sanitaria y miembro de Top Doctors. “Se nos hace creer que el consumo da la felicidad, y ahora el consumo está más accesible que nunca a personas de cualquier edad”, añade.

Ansiedad, frustración y falta de autocontrol derivan en un consumo que genera sentimiento de culpa y depresión

El acto de comprar provoca sentimientos agradables, placenteros y de felicidad entre los consumidores. Sin embargo, este acto puede tener efectos contrarios en aquellos con dificultades para encontrar placer en otras parcelas de la vida. “El perfil del comprador compulsivo presenta una sintomatología ansiosa, bajo estado de ánimo, poco autocontrol o baja tolerancia a la frustración. Suelen ser personas que padecen trastorno bipolar o trastorno límite de la personalidad”, explica la doctora Sandra Farrera, especialista en Psicología Clínica en el Centro Psicología BCN y miembro de Top Doctors.

“A la hora de comprar influye la dopamina, neurohormona transmisora de la impulsividad y de la necesidad de recompensa inmediata, que provoca por lo tanto la pérdida de control. Quienes padecen oniomanía, tras comprar suelen sentirse culpables y deprimidos. Y solo piden ayuda cuando la realidad se les impone, bien por deudas o por verse afectados en otras parcelas de la vida”, indica.

El movimiento slow se consolida como nuevo concepto de consumo, con más conciencia y valores

Cada vez es más visible el lado oscuro del consumismo, que ha hecho que se desarrolle de forma paralela una corriente en pro de la compra con consciencia, para frenar el aumento de las compras compulsivas, proteger al pequeño comercio, y, además, cuidar al medioambiente. Organizaciones como Ecologistas en Acción han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que el último viernes del mes de noviembre, conocido como Black Friday, se empiece a definir como ‘El día Mundial Sin Compras’.

A través de iniciativas como ésta, la corriente slow incita a la población a realizar únicamente compras por necesidad, y en empresas locales y comercios de proximidad, o a reciclar prendas y artículos, promoviendo valores alejados del consumismo.

Algo que los profesionales de la salud ya empiezan a observar en sus pacientes y en la población en general es un descenso del consumir por consumir. “La compra con conciencia y la corriente, por ejemplo, del slow fashion hacen que muchos consumidores reflexionen antes de comprar, hagan una compra pensando en un producto de larga duración, conociendo el lugar de procedencia, la forma de producción, materiales…” explica Lina Romillo, psicóloga sanitaria y miembro de Top Doctors.

Cinco consejos médicos para frenar las compras compulsivas

Los expertos de Top Doctors prevén un descenso del consumo debido a la incertidumbre económica provocada por la crisis de la COVID. Sin embargo, ofrecen una serie de consejos profesionales para apoyar a promover la compra con conciencia durante el Black Friday y durante el periodo navideño.

– Ante la avalancha de mensajes que incitan al consumo, lo primero que deben preguntarse los compradores es: ¿podría vivir sin ello? Y, sobre todo, ¿cómo te sentirás dentro de cinco días si se adquiere ese producto? Es muy importante basar las compras en el control de la acción, del gasto y por lo tanto de la propia vida.

– Aplicar la técnica de los 10 minutos. La dopamina es un neurotransmisor de la inmediatez, pero se reduce pasados 10 minutos, y por lo tanto los mecanismos de recompensa inmediata dan lugar al control de esa acción y a poder discernir con más calma si es necesaria la compra o no.

– Otro pensamiento a tener en cuenta es qué podrías hacer con ese dinero si lo guardas para otro fin. Así se toma conciencia de las “necesidades” que puedes tener, y por lo tanto dónde derivar los gastos.

– No te venden, sino que tú compras. Es importante no caer en la tentación de todos los mensajes publicitarios y comerciales que se reciben. Es importante comprar no para satisfacer la ansiedad, el impulso o el bajo estado de ánimo, sino porque el artículo es realmente necesario

– Piensa lo bien que te sientes al tener el control de las compras, de los gastos y principalmente de la vida.