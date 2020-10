Cinco muertes por coronavirus en el Hospital de Salamanca, 204 nuevos casos y 98 brotes activos

No se detiene. El coronavirus sigue su escalada particular en Salamanca y los fantasmas de la primera ola se han convertido de golpe en una pura realidad. Los casos no paran de ser elevados cada jornada y este miércoles se vuelve a contabilizar una elevada cifra de nuevos positivos: 204, la segunda provincia en nuevos contagios de toda la comunidad.

Un total de 204 casos que, según la información de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, solo dos de ellos fueron diagnosticados con síntomas el día anterior.

Lamentablemente, y aunque parezca que sea un dato que está pasando cada vez más inadvertido por su desgraciada asiduidad, se vuelven a notificar cinco muertes en el Hospital de Salamanca por la incidencia del coronavirus, un lugar que ya suma 485 fallecimientos, con un elevado incremento en las últimas semanas.

Por otro lado, los brotes activos continúan aumentando y ya se llega a los 98 en toda la provincia, con 1.005 casos vinculados a estos.

En cuanto a las altas hospitalarias, el hospital de la ciudad traspasa la cifra de los dos millares y contabiliza 2.004.

A nivel comunitario, la provincia donde más casos se contabilizan este miércoles es Valladolid, con 375, seguida por Salamanca y León. Fueron las tres provincias más afectadas en la primera ola del COVID-19 y en esta segunda vuelven a estar, por desgracia, en la palestra.

En toda Castilla y León, se suman 1.179 nuevos casos en esta jornada, donde ya se alcanzan los 2.786 muertos en los hospitales de la comunidad.