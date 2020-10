​El Deportivo se aclimata al césped sintético y se medirá a Unionistas sin sus laterales titulares

El Deportivo de la Coruña volverá a enfrentarse a Unionistas. Los blanquiazules cayeron la pasada temporada en Copa del Rey ante el equipo charro, entonces dirigido por Jabi Luaces.

Ahora, Hernán Pérez le ha impregnado un nuevo estilo a Unionistas. Un equipo también férreo en defensa pero con más posesión de balón y colmillo. Especialmente en las bandas. Y ahí puede sacar beneficio Unionistas.

El Deportivo no contará en el Reina Sofía con sus dos laterales titulares: Salva Ruiz y Eneko Bóveda. Además, el '3' Héctor Martínez está tocado y podría no llegar al encuentro. Y, según informa el diario AS en su sección gallega, Nacho González es duda para el envite.

Además, el técnico del Deportivo ha planeado dos sesiones en O Monte para aclimatarse al césped sintético, superficie en la que se disputará el encuentro.