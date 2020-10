Cristina Pedroche admite que tiene dudas sobre si presentará las campanadas

A pesar de que el diseñador de Cristina Pedroche, Josie, ha confirmado que ya está inmerso en el vestido que lucirá su “musa” en las campanadas de este año, la presentadora tiene dudas a dos meses de la fecha señalada, según informa el diario digital Mundo Deportivo.

Así lo ha expresado en sus cuenta de ‘Instagram’ donde ha asegurado que “Siempre me pongo muy nerviosa y sensible... me entran mil dudas y más este año. Me siento rarísima. Son los nervios de siempre pero con inseguridad, miedo…”. Todo ello por la crisis sanitaria actual y por el reciente Estado de Alarma decretado por el Gobierno. No son buenos momentos para celebraciones y ‘la Pedroche’ es consciente de ello.

“Por un lado, es un sueño y me parece lo más despedir el año con todos vosotros pero por otro siento dudas. Me planteo si tendría que dar las campanadas…”, reconocía a sus seguidores, poniendo en duda su presencia en la Puerta del Sol este diciembre de 2020, a pesar de que ya se ha confirmado su participación y que el equipo de Antena 3 está diseñando la puesta en escena.

A pesar de las dudas de Pedroche, Josie ya adelantó a la revista Lecturas que el vestido de este año sería el más “espectacular” de todos los vistos hasta ahora. Sin embargo, son tiempos delicados y la madrileña no quiere que la extravagancia de su ‘look’ moleste a los espectadores. “Pienso que podría ponerme un vestido más sobrio pero dejaría de ser yo, pero tampoco quiero que nadie se sienta ofendido. Y por otro lado pienso, si la gente se entretiene viéndome y criticándome pues ya hemos conseguido pensar en otra cosa… No sé…”, mostraba sus dudas Cristina Pedroche, aunque no ha compartido su decisión final.