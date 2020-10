Uxío, sobre el Municipal Luis Ramos: "El último balón que toqué ahí fue gol"

Uxío da Pena fue el gran nombre del último encuentro entre Guijuelo y Salamanca CF UDS en el Municipal Luis Ramos. El delantero gallego marcó un tanto de penalti y, acto seguido, sufrió una grave lesión que le ha mantenido lejos de los terrenos de juego durante varios meses. Sin embargo, según explica el propio jugador en SALAMANCA24HORAS ni se acuerda de ese momento y solo tiene buenos momentos del campo chacinero.

Inicio liguero. "Muy positivo. Hemos logrado tres de seis en puntos pero en sensaciones hemos logrado mucho más. En Riazor nos mostramos como un equipo muy compacto pero cometimos tres errores que con el Deportivo se pagan caros. Veníamos de una pretemporada que no teníamos resultados positivos y fueron viniendo compañeros poco a poco por la situación existente de COVID. Sin embargo, las sensaciones son muy positivas".

Lucha por el '9'. "No solo está Chávez, también Madrigal y Duma. Vienen a pelear por ser titulares y se nota que está muy reñido el jugar. Eso es bueno para el equipo. El que mejor esté, jugará; o bien con dos. Candelas las pone muy bien desde el lateral. Realmente, cualquiera de los laterales del equipo. La Inteligencia Deportiva ha trabajado muy bien en ese aspecto y saben que el año pasado nos faltaba esa profundidad. A mí me gusta estar en el área rival para participar: bien sea para marcar o para ayudar a un compañero. Ahora solo me falta la pizca de suerte para hacer gol".

Recuerdos del Municipal. "Muy positivos. El último balón que toqué ahí fue gol. La verdad es que de la lesión ni me acuerdo. No le he dado vueltas a la cabeza en que me lesioné allí. Quizá cuando entre si recuerde el lugar donde me lesioné. Llevo yendo cuatro años y mis recuerdos siempre son positivos".

Guijuelo. "Conozco mucho a 'Los Montes'. Entrenaron por separado al Choco y era el equipo que mejor jugaba en Galicia en hierba artificial. En cuanto a la plantilla, han fichado muy bien. El que piense que es fácil el Municipal, está equivocado".

Objetivo. "Por el entorno, es fácil ver que es el fútbol profesional. El objetivo es estar entre los tres primeros y llegar lo más arriba posible. Es cierto que solo hay cuatro puestos para ascender a Segunda pero hay cuatro equipos que lo hacen. El club trabaja de una manera que nos induce a soñar".