Sebas Elena, listo para el BM Salamanca tras superar una infección grave en el ojo

El capitán del Balonmano Salamanca, Sebas Elena, se encuentra preparado para el encuentro ante el BM Balopal. El '6' jugó ante La Robla con una importante infección en el hombro tras sufrir un percance en el trabajo en el que se le metió una esquirla en el ojo.

Lesión. "He estado una semana con gotas en el ojo. Estuve varios días sin poder hacer nada. El viernes me entró una esquirla en el ojo en el trabajo y fui a jugar con el ojo muy mal. Me sacaron la semana pasada la esquirla y ha tendo una infección grave".

Quiso forzar. "Para mí es un partido muy especial. Hay una sana rivalidad con La Robla. A ocho segundo para el final fallé el penalti. Lo falla el que lo tira y en esta ocasión fui yo".

BM Balopal. "Va a ser un partido difícil porque lo están haciendo bien. Es un partido raro porque ya parece que hemos empezado y no vamos a parar pase lo que pasa".