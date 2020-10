El BM Salamanca visita la pista del BM Balopal

El Balonmano Salamanca volverá a la competición este sábado. Será a partir de las seis de la tarde en el Pabellón Mariano Haro de Palencia y el rival que estará enfrente es el BM Balopal. Los charros llegan a la cita tras una semana de parón al no haber podido disputar el encuentro ante Villa de Luanco por positivos en el club asturiano.

"Queremos ver cómo estamos tras quince días de parón desde el último partido. El BM Balopal es un equipo muy joven, quizá más que nosotros, muy rápido y con defensas abiertas. Al igual que nosotros. Creo que somos dos equipos similares a la hora de proponer, robar y correr", explica Marcos Sánchez.

El técnico charro no podrá contar con Hugo Garín ni Álvaro Carretero para el encuentro y tiene a varios jugadores en duda: "Tenemos muchos universitarios y algunos no pueden venir a entrenar por contacto con un tercero".

El capitán Sebas Elena ha pasado unos días complicado tras sufrir una infección en el ojo pero ya está centrado en el encuentro en tierras palentinas. "He estado una semana con gotas en el ojo. Estuve varios días sin poder hacer nada. El viernes me entró una esquirla en el ojo en el trabajo y fui a jugar con el ojo muy mal. Me sacaron la semana pasada la esquirla y he tenido una infección grave. Va a ser un partido difícil porque lo están haciendo bien. Es un partido raro porque ya parece que hemos empezado y no vamos a parar pase lo que pasa", afirma el capitán del equipo salmantino.