Un prestigioso virólogo pone en su sitio a Cristiano Ronaldo

El crack portugués afirmó que “las PCR son una mierda” tras volver a dar positivo por coronavirus y no poder jugar contra el Barça

La Juventus perdió este miércoles contra el Barça (0-2) en partido de la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League, en un partido en el que los italianos notaron la baja de Cristiano Ronaldo, según informa el diario digital Mundo Deportivo.

El crack portugués no pudo jugar tras volver a dar positivo en la prueba PCR que le hicieron el martes, lo que desató su ira. “ Me siento bien y sano. Las PCR son una mierda ” escribió en sus redes sociales, un mensaje que no gustó nada a los profesionales del sector.

Uno de ellos es el virólogo italiano Roberto Burioni, uno de los primeros en alertar de la llegada del coronavirus y de la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar una crisis.

Pues bien, Burioni no dejó pasar la oportunidad de contestar a CR7, y además lo hizo tirando de ironía.

“Le doy la bienvenida en el grupo de virólogos al compañero Cristiano Ronaldo. Nos vendrá muy bien en el próximo partido de fútbol sala contra los oculistas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Su respuesta fue muy aplaudida por sus seguidores, que valoran los esfuerzos que están haciendo, tanto él como sus compañeros, para poner fin a la pandemia que ha cambiado nuestras vidas en los últimos meses.