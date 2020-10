"Cacicada, fracaso y bochorno", así califica la oposición el reparto "a dedo" de la Diputación de dos millones para 37 ayuntamientos

La sesión ordinaria de la Diputación, correspondiente al mes de octubre, ha comenzado con la toma de posesión del nuevo diputado del Grupo Socialista, Alfonso Buenaventura Calvo, en sustitución de Antonio Luengo. Realizada de manera online, en la sede de la Diputación han estado presentes el presidente, Javier Iglesias, y los portavoces de PP, PSOE Cs y el diputado no adscrito, siguiendo el resto el pleno telemáticamente.

Y duras acusaciones por parte de la oposición durante el debate de la propuesta de modificación por importe de 2.065.000 euros para 37 ayuntamientos en subvenciones nominativas, 24 gobernados por el PP, 11 por el PSOE y dos por Ciudadanos. Tres de ellos recibirán el 50%: Santa Marta, para el centro de emprendimiento e innovación tecnológica, y Ciudad Rodrigo, para la zona industrial verde, recibirán 450.000 euros cada uno y Guijuelo otros 150.000 euros para la recuperación ambiental del entorno de la antigua estación.

El resto se reparte en 34 ayuntamientos con cantidades que oscilan entre los 15.000 y los 80.000 euros para obras en casas consistoriales, pistas deportivas, rehabilitación de edificios municipales, obras en residencias de mayores, urbanización de calles, aparcamientos o centros multiusos.

José Francisco Bautista, no adscrito: "Es un fracaso, una deslealtad, es una subvención a dedo que chirría"

Contundentes y generalizadas críticas de la oposición por una subvención "a dedo, que chirría" como así lo manifestó el diputado no adscrito, José Fernando Bautista, lo que demuestra "el fracaso y la certificación de que no hay proyecto del PP para la provincia". Para Bautista, "no se puede defender lo indefendible, es una deslealtad, de esta manera ni se crea trabajo, ni futuro, ni ganas de vivir en un pueblo"

Jesús de San Antonio, Cs: "Es un reparto a dedo, una cacicada"

En la misma línea, Jesús de San Antonio, de Ciudadanos, tildó las subvenciones a los 37 municipios como "cacicada, reparto a dedo" solicitando la retirada de este punto del orden del día del pleno. El diputado de la formación naranja manifestó que, con este reparto, quedan huérfanos a 324 municipios. Defendiendo el principio de equidad e igualdad, aseguró que las subvenciones "sí, pero para todos, en las mismas condiciones", por lo que argumentó el voto negativo de Ciudadanos manifestando que es un rechazo a la desigualdad y a favor de la transparencia.

Fernando Rubio, PSOE: "La Diputación se ha convertido en un cortijo"

"Tomadura de pelo, escándalo para esta institución, desfachatez,falta de ética, avergonzados, la Diputación se ha convertido en un cortijo". Así de contundente y duro se manifestó Fernando Rubio, el portavoz socialista, que dejó claro que desde su grupo están a favor de las ayudas "pero no pueden ser a dedo". Rubio, durante su intervención en el pleno, lamentó que la Diputación "no sirve para nada" Podría decirse, añadió, "que la Diputación nos roba", a la vez que consideró que en este reparto de más de dos millones para 37 ayuntamientos "falta ética".

Antonio Luis Sánchez, PP: "Son proyectos de futuro, para toda la comarca"

El diputado popular defendió la legalidad de esta subvención para los 37 ayuntamientos, a la vez que remarcó que, en algunos casos, se trata de proyectos "supranacionales, de futuro y para toda la comarca" como los 30.000 euros que recibirá Puente del Congosto para la reparación de daños provocados por la riada , los 30.000 para la guardería de Calzada de Valdunciel o los 20.000 euros para obras en la residencia de Villoruela.

Dejando claro que no se ha tenido en cuenta el 'color' político de los ayuntamientos a la hora del reparto de estas subvenciones, Sánchez se refirió a las críticas del portavoz socialista, asegurando que "están tan cerca del sector independentista y de los herederos de ETA que se les pega el mismo idioma", en alusión a "la Diputación nos roba" de Fernando Rubio.

También intervino en este punto el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, asegurando que las puertas de su despacho siempre están abiertas para todos los alcaldes. "No me voy a avergonzar nunca de recibir a un alcalde para solucionar problemas, algo que no sé si pueden decir todos" La modificación de crédito salió adelante con los votos del Grupo Popular. PP y Ciudadanos votaron en contra y se abstuvo el diputado no adscrito.

Otros acuerdos del pleno:

- Aprobada la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa de los derechos de participación en pruebas selectivas de acceso a plazas y contrataciones temporales de la Diputación con el respaldo de todos los grupos.

Mociones del Grupo Popular: Sí a la inclusión de las ganaderías de lidia en los pagos acoplados de la PAC

- Con el voto a favor de PP, Cs y PSE y la abstención de Bautista, se ha aprobado la moción que insta al Gobierno de España a que defienda la participación de las ganaderías de toros de lidia en los pagos acoplados de la PAC.

- Aprobada la proposición para solicitar al Ministerio de Transportes y a Renfe la instalación en Salamanca de uno de los Centro de Competencias Digitales de Renfe.

- Con los votos a favor de PP y Cs, y en contra de PSOE y el diputado no adscrito, sale adelante la moción que insta al Gobierno de España a defender el orden constitucional.

Mociones del Grupo Socialista

- Rechaza por los votos en contra del PP -a favor del PSOE, Cs y Bautista- la moción que solicitaba la rehomologación de la Senda del Duero GR-14 y el mantenimiento de las rutas de senderismo de la provincia de Salamanca.

- Retirada la moción socialista en la que se pedía ayudas a la Diputación para fomentar el arte al aire libre en el medio rural.

- Con los votos en contra de los diputados del PP y Cs, y a favor de Bautista, el Grupo Socialista solicitaba iniciativas para mejorar la conectividad a internet de banda ancha en la provincia, instando a elaborar un convenio de colaboración con la Junta para desarrollar el protocolo suscrito con la Diputación y una partida presupuestaria provincia para este fin.

SALAMANCA24HORAS ampliará la información.

Fotos: Carlos Gago