Jacobo Montes resalta el centro del campo del Salamanca CF UDS: "Tiene gente de muy bien pie y que te puede hacer daño por dentro"

El entrenador del Club Deportivo Guijuelo, Jacobo Montes, reconocía que su equipo tiene que mejorar tras un mal arranque de Liga y también tras la derrota en Zamora. Además, el propio Jacobo Montes resaltaba los puntos fuertes del Salamanca CF UDS antes del derbi provincial.

Derbi. "Los entrenadores, desde el punto de vista del valor de los puntos, nos da igual que el rival sea de la misma provincia o de otra. Lo más importante es el intentar ganar por la situación en la que estamos. El comienzo no ha sido bueno y tenemos una buena oportunidad delante de nuestra gente y en nuestro campo de sacar los tres puntos. Y luego es un derbi provincial y siempre gusta ganar al vecino".

Mejoras. "En Zamora hicimos cosas mal. Sobre todo, en situaciones de once contra once. Es cierto que cuando íbamos 1-2, el partido lo teníamos relativamente controlado. Hasta que surge el 2-2. Del 80 al 90, cuando tuvimos superioridad numérica, no supimos atacar. Estaba más cerca el 3-2 que el 2-3. El equilibrio no se puede perder en el campo y en el ritmo defensivo tenemos que mejorar".

Puntos fuertes del Salamanca CF UDS. "Tiene un nivel técnico muy alto. Tiene un medio del campo que mezcla muy bien con Fer Llorente, Molina, Telles, Mora... gente de muy bien pie y que te puede hacer daño por dentro para sacar pases por fuera. Y tiene delanteros referencia que atacan muy bien el balón. Va a ser un partido complicado".

Balón parado del rival. "En el fútbol moderno, el 50 o 60% de los partidos empiezan a decidirse por un balón parado. Sí que es cierto que hay equipos con los que puedes ser un poco más agresivo y otros menos. A lo mejor al Salamanca, concederles muchas faltas en campo propio puede ser peligroso. Hay que tener cuidado y no ser tan agresivos ni hacer tantas entradas porque ejecutan muy bien el balón parado".