​¿Qué es el confinamiento domiciliario programado que quiere instaurar la Junta a partir del 9 de noviembre?

Se trata de una herramienta que ya ha solicitado la Consejería de Sanidad al Ministerio. Sería por un periodo de 14 días en los municipios o provincias donde la situación epidemiológica lo requiera, pero no será tan estricto como el de marzo

Verónica Casado ha adelantado en rueda de prensa la petición que ha transmitido al ministro de Sanidad, Salvador Illa. Se trata de una herramienta jurídica que permita a la Junta, a partir del 9 de noviembre, establecer un confinamiento domiciliario programado, pero ¿En qué consiste?

Aunque todo apunta que la Consejería de Sanidad no tiene perfilada al 100% está nueva medida. La duración, en un principio, será por un periodo de 14 días y se impondrá en aquellos municipios o provincias que determine la Junta de Castilla y León en función de los criterios epidemiológicos. “Se permitirá hacer algunas actividades esenciales para mantener el papel económico y la actividad del país”.

No obstante, la consejera ha asegurado que, todavía, “hay que esperar los diez o catorce días para saber si las medidas que hemos impuesto tienen la incidencia que esperamos”. Así mismo, ha adelantado que van en la línea de lo que ya está haciendo Europa -solo trabajos esenciales y educación- y la fecha de imposición dependerá de los indicadores epidemiológicos, sin embargo, “antes del 9 de noviembre no podemos hacer nada porque no tenemos el marco legal para poder hacerlo”.