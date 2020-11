Carlos Hidalgo: "En el baloncesto todos estamos locos; nos gusta mucho"

Carlos Hidalgo ha sido una de las caras nuevas del Carbajosa Basket en su primera experiencia en LEB Plata. El base comparte posición con Arturo Cruz y Alonso Ruiz y explica que no es un puesto igual que los demás y que se debe de asumir más responsabilidad tanto dentro como fuera de la cancha.

Llegada al Carbajosa Basket. "Bastante bien. Es la primera experiencia que tengo en Salamanca. Me hablaron muy bien antes de llegar aquí y, después de un mes y medio, ya puedo confirmarlo. Mi agente y ex compañeros me hablaron muy bien de la organización del club".

Pasión. "En el baloncesto todos estamos locos; nos gusta mucho. Le dedicamos muchas horas y mucha pasión".

Puesto de base. "Es un puesto especial. Nuestra posición trasciende un poco más que solo jugar, tenemos que hacer que los cinco estemos concentrados. Dentro y fuera del campo. Va mucho más allá que solo una posición".

Próximo partido. "En contra Zentro Basket. Es un equipo al que conozco. Creo que son incluso un poco más jóvenes que nosotros, son muy físicos y tienen calidad. En casa, son muy fuertes y complicados. Tenemos que aprovechar esa pequeña ventaja que nos da tener más experiencia".