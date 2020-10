Problemas en la defensa del Deportivo antes de medirse a Unionistas

Los laterales Eneko Bóveda y Salva Ruiz están lesionados y, según informa el diario AS en A Coruña, el central Borja Granero no se entrenó este jueves

El Deportivo de la Coruña llegará a Salamanca con una defensa muy mermada. El equipo dirigido por Fernando Vázquez cuenta con las bajas de los laterales Eneko Bóveda y Salva Ruiz por lesión. En sus lugares jugarán Valín y Héctor Martínez, que se ha recuperado esta semana.

Pero los problemas para el técnico del equipo blanquiazul no quedan ahí. Según informa el diario AS en A Coruña, el central Borja Granero no se entrenó este jueves y podría perderse también la cita. Por lo tanto, tan solo estaría disponible, respecto a la defensa titular de las primeras jornadas, Mujaid.

En la información del periodista gallego del diario AS, Jorge Lema, el Deportivo formaría de inicio en la retaguardia con Valín, Héctor Martínez, Mujaid y Derik Osede.