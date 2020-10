La firma de moda de una creadora salmantina que triunfa reviviendo cazadoras vaqueras de hace dos décadas

A finales de 2019 nació The Bleuve, una marca creada en Internet que sigue la tendencia sostenible y refuerza su mensaje con diseños denim que quieren dar una vida más ecológica a la ropa vaquera. Fundada por la salmantina Blanca Martín, residente en Palma de Mallorca desde 2018, The Bleuve comienzó como una apuesta personal de su fundadora por ser parte de esa “revolución sostenible” que marca los pasos de los nuevos emprendedores en el sector de la moda

Cada vez se habla más de The Bleuve, la firma de moda de Blanca Martín, creadora salmantina residente en Baleares que está obteniendo mucho éxito y reconocimiento reciclando cazadoras vaqueras.

En los últimos años ha comenzado a crecer un mayor compromiso de las marcas de moda en torno a la sostenibilidad y respeto por el medio ambiente, desde su propia concepción hasta la fabricación y el envío de los productos. Esta nueva visión mucho más sostenible de la moda y su impacto sobre la naturaleza se han visto intensificados en numerosas campañas e iniciativas a raíz de la crisis sanitaria global que ha golpeado especialmente al sector del comercio minorista.

A finales de 2019 nació The Bleuve, una marca creada en Internet que sigue la tendencia sostenible y refuerza su mensaje con diseños denim que quieren dar una vida más ecológica a la ropa vaquera. Fundada por la salmantina Blanca Martín, residente en Palma de Mallorca desde 2018, The Bleuve comienzó como una apuesta personal de su fundadora por ser parte de esa “revolución sostenible” que marca los pasos de los nuevos emprendedores en el sector de la moda. “Me apasiona la moda y la pintura, y The Bleuve surge de la fusión de ambas disciplinas aupada por la gran recepción que tuvieron las primeras piezas entre las compradoras”, explica la joven salmantina.

Su filosofía y el éxito de la marca se debe a la reutilización de prendas denim y a la filosofía "Made to order" o "hecho por encargo". Blanca se inspira en la naturaleza y el arte, siempre realizados a mano.

La marca ya formó parte de la última edición de Woman Rocks Ibiza, ha colaborado con Cruz Roja en una campaña de recaudación de fondos contra el Covid-19 y recientemente la revista ELLE ha posicionado a la marca como tendencia nacional e internacional. Sus cazadoras son ya "la prenda estrella" de este otoño.