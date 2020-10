Un salmantino, de speaker de Perfumerías Avenida a pilotar el camión de La Vuelta a España

Ha cambiado el micrófono de Würzburg por el volante del camión de la Vuelta a España. Víctor Sánchez está viviendo un mes muy intenso en la competición ciclista nacional por excelencia en nuestro país. Una vez finalizado el trabajo de este jueves, atiende a SALAMANCA24HORAS para contar su día a día.

Funciones. “Llevo el camión que transporta la comida y la bebida para los invitados, patrocinadores y también los trabajadores de La Vuelta. Es el tercer año que estoy haciendo esto. Solemos estar tres días antes del inicio de la competición y acabamos un día más tarde. Suele ser un mes”.

Un día de trabajo. “Me levanto sobre las 7:15 horas para estar en marcha con el camión media hora después y así ir a la meta donde está la zona de montaje. Una vez allí, colocamos los camiones en su sitio y la zona de trabajo nuestra y la de los invitados. Luego ya nos ponemos a hacer las tapas que vamos a ofrecer ese día. Sobre las 12 o la 1 hemos terminado de hacer todo eso y tenemos un tiempo para dar la comida a los trabajadores de La Vuelta. Ahí se preparan todos los menús. Cuando se los damos, empezamos a comer nosotros. Sobre las dos se abre la zona de invitados para el público y empezamos a servirles. Estamos abiertos hasta la ceremonia del podio. Una vez finaliza, recogemos todo y nos vamos a dormir a la meta del día siguiente. Suele ser un trayecto de una o dos horas”.

Esfuerzo. “Se acumula el cansancio pero cuando llegas al final del día, te metes en la cama y te duermes en cinco minutos. Durante el día estás con la adrenalina y no te das cuentas”.

Etapas en Salamanca. “Tenía muchas ganas. La ocasión lo merecía con buen tiempo al tener dos etapas en Salamanca. Ya lo fue hace dos años cuando se llegó a La Covatilla. Aunque no pueda ir con público, lo disfrutaremos también”.

Vivencias. “Conoces a tanta gente que no me quedaría con una anécdota. Es de las mejores experiencias de trabajo y convivencia que he tenido es muy intenso y son muchas horas. La convivencia es una pasada. Tiene que salir todo rodado. Es una pequeña familia”.