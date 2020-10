Irene Montero justifica que puedan echar a la diputada Teresa Rodríguez durante su permiso de maternidad

La ministra de Igualdad defiende que se haya expulsado de Adelante Andalucía a la diputada aunque esté de baja por maternidad todavía: "La política no para"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha indicado que "la política no para" mientras se está de permiso por maternidad, en relación a la expulsión de Teresa Rodríguez del grupo parlamentario Adelante Andalucía cuando estaba ausente por maternidad, según informa el diario digital El Español.

Lejos de defender que ese tiempo debería ser un impás en la vida laboral de las mujeres, cómo se pide desde todas las asociaciones de mujeres para evitar discriminaciones en el trabajo por haber tenido un hijo, Montero ha asegurado que ella también ha pasado por lo mismo.

"Yo he tenido dos embarazos muy seguidos y siempre asumiendo responsabilidades políticas. (...) La política no para mientras estamos de permiso, piense en lo que yo viví en los dos permisos de maternidad", ha subrayado en una entrevista en RNE.

La respuesta de Teresa Rodríguez no se ha hecho esperar: "No me espera eso de una ministra de Igualdad".

Irene Montero considera "muy triste" que la situación de diferencias en el seno de Adelante Andalucía no se haya frenado cuando Teresa Rodríguez estaba de permiso.

Preguntada por la opción de haber esperado que Rodríguez se incorporara tras el permiso para solicitar su expulsión, Montero ha explicado que las dos partes "no han visto posibilidad de desescalar el conflicto mientras Teresa estaba asumiendo su permiso de maternidad".

"Esto es algo que como bien sabe y reivindica Teresa forma parte de la autonomía de las organizaciones, tanto de Unidas Podemos como del espacio que ha creado Teresa en el ámbito andaluz, que son ellas las que toman esas decisiones", ha sostenido Montero.

"Me remito a lo que digan las compañeras de Unidas Podemos en Andalucía porque es el ámbito en el que se han tomado las decisiones", ha añadido.

Teresa Rodríguez siempre ha sido muy beligerante con la necesidad de que se respete el permiso tanto maternal como paternal para garantizar los derechos de la mujer. De hecho, hace unas semanas escribió una carta en la que denunciaba las críticas a su pareja, el alcalde de Cádiz, por tomarse la baja por paternidad, alegando que es el derecho del padre a hacerse cargos de sus hijas a la par que su madre.