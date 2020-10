Se levanta el telón de los derbis provinciales de Segunda B: Guijuelo y Salamanca CF UDS, frente a frente

El Municipal Luis Ramos acogerá el primer derbi charro de Segunda B de la temporada 2020/21. Guijuelo y Salamanca CF UDS se verán las caras el domingo a partir de las cinco de la tarde. Será la tercera vez que se ambos conjuntos se midan en el Municipal. Con anterioridad, los locales ganaron un partido y los visitantes se impusieron en otra ocasión.

El duelo no tendrá gran afluencia de público debido a la situación sociosanitaria por el coronavirus. Tan solo 350 personas podrán acudir al Municipal Luis Ramos.

El técnico local, Jacobo Montes, recupera para el duelo a Lolo Plá y también tendrá a un Pino en mejor forma física mientras que Manu Molina sigue siendo bajo. Sin embargo, el entrenador ha dedicado toda la semana a mejorar los errores respecto al duelo ante el Zamora. Los chacineros llegan con un punto de seis posibles en su casillero y con la necesidad de ganar.

"Tiene un nivel técnico muy alto. Tiene un medio del campo que mezcla muy bien con Fer Llorente, Molina, Telles, Mora... gente de muy bien pie y que te puede hacer daño por dentro para sacar pases por fuera. Y tiene delanteros referencia que atacan muy bien el balón. Va a ser un partido complicado", explica sobre el Salamanca CF UDS.

Además, Jacobo sabe del peligro del equipo de Egea a balón parado: "En el fútbol moderno, el 50 o 60% de los partidos empiezan a decidirse por un balón parado. Sí que es cierto que hay equipos con los que puedes ser un poco más agresivo y otros menos. A lo mejor al Salamanca, concederles muchas faltas en campo propio puede ser peligroso. Hay que tener cuidado y no ser tan agresivos ni hacer tantas entradas porque ejecutan muy bien el balón parado".

El central Josín es un fijo en el once chacinero. El jugador asturiano también recalca que tendrán que tener atención para no conceder en campo propio: "En el balón parado, además de Mora también tiene varios jugadores que la ponen bien. Hay que conceder el menor número de faltas y córner durante el partido". Pero, ante todo, recalca la necesidad de su equipo por los tres puntos. "No nos vamos a meter más presión pero es una liga corta y hay que ir a por los tres puntos. Nos fijamos muchos en nuestros puntos fuertes y nuestro juego: press pérdida, salida de balón y verticalidad arriba", concluye Josín Martínez.

El Salamanca CF UDS llega mucho más fuerte a la cita. Al menos en la clasificación. Los de Sergio Egea han logrado tres puntos ante el Coruxo y cayeron en el último suspiro en Riazor. El técnico argentino perderá para el choque a Madrigal y Anderson.

“Me espero a todos los equipos con un plus hacia el Salamanca por ser un equipo grande e histórico. El Salamanca no es cualquier otro; nos desmerezco a los demás. Es lo que toca: Césped artificial, lluvia, viento, nieve… con lo que nos toque jugar, jugaremos. No habrá excusas. Positivos y para adelante. Para ello somos el Salamanca”, seguró Egea en rueda de prensa.

El capitán Amaro peleará por un puesto en el once titular. A pesar de que el Guijuelo no ha ganado, Amaro sabe que será muy complicado. "Les sigo desde hace años. A pesar de jugar en hierba artificial, cuentan con jugadores de muy buen pie como Carlos Rubén, Razvan, Cristóbal, Lolo Plá... Le dan mucho ritmo en su casa y están acostumbrados a jugar allí", afirma el capitán blanquinegro.

Uxío da Pena regresa al Municipal Luis Ramos, en el que se lesionó de gravedad la pasada campaña. "El último balón que toqué ahí fue gol. La verdad es que de la lesión ni me acuerdo. No le he dado vueltas a la cabeza en que me lesioné allí. Quizá cuando entre si recuerde el lugar donde me lesioné. Llevo yendo cuatro años y mis recuerdos siempre son positivos", admite. Y reconoce que será muy complicado lograr la victoria: "Conozco mucho a 'Los Montes'. Entrenaron por separado al Choco y era el equipo que mejor jugaba en Galicia en hierba artificial. En cuanto a la plantilla, han fichado muy bien. El que piense que es fácil el Municipal, está equivocado".