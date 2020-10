El Club Doryoku "vuelve a luchar"

El Judo Club Doryoku retoma la competición ocho meses después. Este fin de semana se celebrará en Valladolid el Campeonato Autonómico Senior, con todas las medidas de seguridad. Hace muy pocas semanas que los deportistas del Doryoku retomaron los entrenamientos con contacto pero en estos meses no han perdido el tiempo. Desde que se declaró el estado de alarma, no han cesado los entrenamientos ni las sesiones de preparación física a través de todos los medios posibles y pasando por varias etapas:

- Durante más de dos meses el club salmantino continuó su preparación con sesiones de preparación física en casa a través de plataformas digitales. Cada día, a partir de las 20:15 se citaban a través de la cámara de su móvil u ordenador para realizar la sesión física.

- Posteriormente, en el mes de Junio comenzaron los entrenamientos al aire libre con rutinas de resistencia, fuerza, velocidad,… fue un pequeño paso pero muy importante.

- Muchos de ellos se citaron en verano en el campus de Aldeadávila; fue una intensa semana de ejercicio en la que además pudieron convivir. Esa semana ganamos mucho físicamente pero sobretodo psicológicamente.

- En Septiembre se abrieron de nuevo las instalaciones del gimnasio Zarza y se retomaron los entrenamientos físicos con elementos muy importantes para los judokas: gomas, pesas, barras… con constancia, con determinación y con mucha responsabilidad.

- Hace apenas unas semanas, el Doryoku retomó los entrenamientos con contacto estableciendo grupos burbuja de no más de 3 ó 4 participantes y cumpliendo con el protocolo y con todas las medidas de seguridad.



"Si algo no hemos hecho en todo este tiempo ha sido esperar. Desde el primer momento, decidimos usar estos meses para prepararnos, para volver más fuertes y lo hemos hecho siempre juntos a pesar de la distancia", afirma Fernando Díaz (Director Técnico del Club).



El Club Doryoku acude con un total de 24 participantes, el equipo más numeroso del club en todos sus años de historia.



La Federación de Castilla y León ha preparado un gran dispositivo para poder realizar el campeonato. Se le hará un test a todos los competidores, árbitros y entrenadores y el evento se distribuirá en dos turnos. Se creará una «burbuja» con todos los que componen el campeonato y una vez realizados las pruebas, no se podrá abandonar la instalación. Todas estas medidas son bienvenidas por la salud del deporte y sobretodo por la de los competidores y familiares.