Salvador Illa descarta los confinamientos domiciliarios en este estado de alarma

Illa está totalmente convencido que no hará falta tomar este tipo de medida

Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha reconocido que el actual es tado de alarma no permite aplicar los confinamientos domiciliarios, una medida que ya ocurrió en el primer estado de alarma, tal y como informa el diario digital Mundo Deportivo.

Aun así, Illa está totalmente convencido que no hará falta tomar este tipo de medida con las que actualmente hay en las distintas comunidades autónomas en las que se ha impuesto el cierre perimetral y no se puede salir ni entrar si no es con un motivo justificado.

Confianza en las medidas

“La herramienta no permite el confinamiento domiciliario pero estamos seguros de que si se actúa con estas herramientas, se conseguirá doblegar la curva, estabilizarla y mantenerla baja”, ha asegurado un ministro Illa que confía en la efectividad de los actuales cierres perimetrales.

Pese a que el marco jurídico no lo permite hay algunas comunidades autónomas que han puesto sobre la mesa la posibilidad de llegar a confinar a los ciudadanos si la situación del coronavirus en vez de mejorar sigue empeorando. Catalunya es uno de los territorios que estaría sopesando esta posibilidad si se da el caso.